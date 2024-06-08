Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Karşı Karşıya Geldiği Yayın Tüm Türkiye’yi Ekrana Kilitledi
Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Karşı Karşıya Geldiği Yayın Tüm Türkiye’yi Ekrana Kilitledi
Fenerbahçe’de bugün yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım, Ali Koç’un uzun süredir yaptığı çağrıya cevap verdi ve son gece bu ikili HaberTürk ekranlarında karşı karşıya geldi.
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Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’teki canlı yayını tüm Türkiye’yi ekran başına bağladı.
İşte ikilinin katıldığı canlı yayınla ilgili sosyal medyada atılan tweetlerden bazıları:
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