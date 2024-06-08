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Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Karşı Karşıya Geldiği Yayın Tüm Türkiye’yi Ekrana Kilitledi

Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Karşı Karşıya Geldiği Yayın Tüm Türkiye’yi Ekrana Kilitledi

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.06.2024 - 00:59

Fenerbahçe’de bugün yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım, Ali Koç’un uzun süredir yaptığı çağrıya cevap verdi ve son gece bu ikili HaberTürk ekranlarında karşı karşıya geldi. 

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Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’teki canlı yayını tüm Türkiye’yi ekran başına bağladı.

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’teki canlı yayını tüm Türkiye’yi ekran başına bağladı.

İşte ikilinin katıldığı canlı yayınla ilgili sosyal medyada atılan tweetlerden bazıları:

İşte ikilinin katıldığı canlı yayınla ilgili sosyal medyada atılan tweetlerden bazıları:
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