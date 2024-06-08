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Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Öpüşerek Başladı

Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Öpüşerek Başladı

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.06.2024 - 23:24

Fenerbahçe’de yapılacak seçimde aday olan isimler Ali koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk’te karşı karşıya geldi. Program başlarken Aziz Yıldırım, Ali Koç’a “Gel öpüşelim herkes görsün” dedi. 

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği program ikilini öpüşmesi ile başladı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'u "Gel öpüşelim herkes görsün" diyerek ayağa davet etti.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği program ikilini öpüşmesi ile başladı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'u "Gel öpüşelim herkes görsün" diyerek ayağa davet etti.

İşte o anlar...

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