Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Öpüşerek Başladı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım Canlı Yayına Öpüşerek Başladı
Fenerbahçe’de yapılacak seçimde aday olan isimler Ali koç ve Aziz Yıldırım HaberTürk’te karşı karşıya geldi. Program başlarken Aziz Yıldırım, Ali Koç’a “Gel öpüşelim herkes görsün” dedi.
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya geldiği program ikilini öpüşmesi ile başladı. Aziz Yıldırım, Ali Koç'u "Gel öpüşelim herkes görsün" diyerek ayağa davet etti.
İşte o anlar...
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