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Canlı Yayındaki Tartışmada Kim Haklı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Canlı Yayındaki Tartışmada Kim Haklı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.06.2024 - 00:02 Son Güncelleme: 09.06.2024 - 00:24

Fenerbahçe'de yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç HaberTürk canlı yayınında karşı karşıya geldi. Sert konuşmaların ve restleşmelerin yaşandığı canlı yayını milyonlarca kişi takip etti. 

Şimdi söz sırası sizde. Canlı yayındaki tartışmalarda kim haklı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? 

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Tarafınızı seçin: Kim Haklı?

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