Canlı Yayındaki Tartışmada Kim Haklı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?

Fenerbahçe'de yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım ve Ali Koç HaberTürk canlı yayınında karşı karşıya geldi. Sert konuşmaların ve restleşmelerin yaşandığı canlı yayını milyonlarca kişi takip etti.

Şimdi söz sırası sizde. Canlı yayındaki tartışmalarda kim haklı? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı?