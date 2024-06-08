Ali Koç ile Aziz Yıldırım Arasındaki Canlı Yayında Ali Koç’un Oturuşu Çok Konuşuldu

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te karşı karşıya geldiği yayın sırasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Ali Koç’un oturuş şekli oldu.

Ali Koç’un oturuşu ile ilgili sosyal medyada atılan mesajlardan bazılarını sizler için derledik 👇👇👇