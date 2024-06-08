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Ali Koç ile Aziz Yıldırım Arasındaki Canlı Yayında Ali Koç’un Oturuşu Çok Konuşuldu

Ali Koç ile Aziz Yıldırım Arasındaki Canlı Yayında Ali Koç’un Oturuşu Çok Konuşuldu

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.06.2024 - 00:17 Son Güncelleme: 09.06.2024 - 00:30

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te karşı karşıya geldiği yayın sırasında sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Ali Koç’un oturuş şekli oldu. 

Ali Koç’un oturuşu ile ilgili sosyal medyada atılan mesajlardan bazılarını sizler için derledik 👇👇👇

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Ali Koç'un programdaki oturma şekli...

Ali Koç'un programdaki oturma şekli...
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