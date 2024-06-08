Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın Canlı Yayına Çıkma Kararı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesinde adaylar Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya gelip tartışmaya karar verdi. İkilinin kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un canlı yayın kararı goygoycuların da diline düştü. İşte atılan bazı mesajlar...