Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın Canlı Yayına Çıkma Kararı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın Canlı Yayına Çıkma Kararı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Aziz Yıldırım Ali Koç Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.06.2024 - 22:30 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 22:39

Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesinde adaylar Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya gelip tartışmaya karar verdi. İkilinin kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un canlı yayın kararı goygoycuların da diline düştü. İşte atılan bazı mesajlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
8
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın