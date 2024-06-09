Aziz Yıldırım'ı Yine Yendi: Fenerbahçe'de Ali Koç Yeniden Başkanlığa Seçildi!
Aziz Yıldırım'ı Yine Yendi: Fenerbahçe'de Ali Koç Yeniden Başkanlığa Seçildi!
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde heyecan sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç, sandıktan zaferle ayrıldı. Koç, üç yıl daha takımın başında yer alacak.
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Teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'ya teslim eden Fenerbahçe, yeni başkanını seçti.
Bugün sabah saat 10'da başlayan oy verme işlemi, 17'de sona erdi.
Tarihi günde 27 binden fazla oy kullanılarak katılım rekoru kırıldı.
Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı tebrik etmek için yanlarına gitti. İkili, birlikte kürsüye çıktı.
Koç ve yönetimi, üç sene daha takımın başında olacak.
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Ali Koç'un tribünleri selamladığı anlar 👇
Ali Koç'un yönetim listesi 👇
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