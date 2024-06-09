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Aziz Yıldırım'ı Yine Yendi: Fenerbahçe'de Ali Koç Yeniden Başkanlığa Seçildi!

Aziz Yıldırım'ı Yine Yendi: Fenerbahçe'de Ali Koç Yeniden Başkanlığa Seçildi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 19:08

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde heyecan sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç, sandıktan zaferle ayrıldı. Koç, üç yıl daha takımın başında yer alacak.

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Teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'ya teslim eden Fenerbahçe, yeni başkanını seçti.

Teknik direktörlük görevini Jose Mourinho'ya teslim eden Fenerbahçe, yeni başkanını seçti.
media.fenerbahce.org

Bugün sabah saat 10'da başlayan oy verme işlemi, 17'de sona erdi.

Bugün sabah saat 10'da başlayan oy verme işlemi, 17'de sona erdi.

Tarihi günde 27 binden fazla oy kullanılarak katılım rekoru kırıldı.

Tarihi günde 27 binden fazla oy kullanılarak katılım rekoru kırıldı.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı tebrik etmek için yanlarına gitti. İkili, birlikte kürsüye çıktı.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı tebrik etmek için yanlarına gitti. İkili, birlikte kürsüye çıktı.

Koç ve yönetimi, üç sene daha takımın başında olacak.

Koç ve yönetimi, üç sene daha takımın başında olacak.
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Ali Koç'un tribünleri selamladığı anlar 👇

Ali Koç'un yönetim listesi 👇

Ali Koç'un yönetim listesi 👇

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.

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