Aziz Yıldırım'ı Yine Yendi: Fenerbahçe'de Ali Koç Yeniden Başkanlığa Seçildi!

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı başkanlık seçiminde heyecan sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç, sandıktan zaferle ayrıldı. Koç, üç yıl daha takımın başında yer alacak.