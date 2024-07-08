8 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Temmuz Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Temmuz Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in Paris Olimpiyatları hayalleri başlamadan bitti. Milli sporcu, kullandığı ilaçtaki bir yasaklı madde nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilmişti. Olimpiyatlara sporcu bildirme süresi doldu, Rıza Kayaalp listede yok, yerine Hamza Bakır güreşecek.
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Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olduğu genel seçim öncesinde sık sık yaptığı gibi yeni bir video daha yayınladı.
Son iki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nda üçüncü sezon heyecanı çoktan başladı. Dizide Ferit'e hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mert Ramazan Demir, yaşadığı en zorlayıcı sahneyi anlattı.
Bir kullanıcı, 14 yaşındaki kız kardeşinin 'tahammül seviyesini' paylaşarak herkesi güldürdü. Karşısındaki erkeği susturmaya çalışan kız kardeşe ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
iShowSpeed, Yunan Döneri Gyros'u Denedi: "Türk Döneri Daha İyi"
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Beyaz Saray, ABD basınında Parkinson konusunda uzman bir doktorun 8 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.
Bir kullanıcı, 'Bilmeyen öğrensin...' diyerek en karakterli ve karaktersiz olduğunu iddia ettiği burçları paylaştı. Akabinde karaktersiz burçların bir kısmı bu duruma sinirlendi, tartışma çıktı!
Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Adı en son basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan güzel oyuncu, hayatında kimseciklerin olmadığını söylerken erkekleri kızdıracak bir de pot kırdı! 😂
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'a Gelen Polislik Soruları Kahkahaya Boğdu!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk ve Gökhan Alkan 2023 yılında aynı dizide başrolü paylaşmışlardı. İkili birbirlerine çok yakıştırılsa da yalnızca arkadaşız demişti. Roma'dan gelen taptaze görüntülere göre Özberk ve Alkan şimdilerde birlikte tatildeler.
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16 yaşında ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un annesiyle kaçmasına yardım eden Bülent Cihantimur, TLC ekranlarında yeni bir programa başlayacağını duyurması tepkiye yol açtı.
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