Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Beyaz Saray, Biden'ın Parkinson Tedavisi Gördüğüne İlişkin İddiaları Yalanladı

Beyaz Saray, Biden'ın Parkinson Tedavisi Gördüğüne İlişkin İddiaları Yalanladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 23:30

Beyaz Saray, ABD basınında Parkinson konusunda uzman bir doktorun 8 kez Beyaz Saray'ı ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

ABD basınında hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve yakın zamanda Parkinson üzerine bir makale yayınlamış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz yazdan bu yıl ilkbahara kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray açıklama yaptı.

ABD basınında hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve yakın zamanda Parkinson üzerine bir makale yayınlamış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz yazdan bu yıl ilkbahara kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray açıklama yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyaretini doğrulamayı reddederek, herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü ifade ederek, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyaretini doğrulamayı reddederek, herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü ifade ederek, Biden'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

Biden'ın başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana açıklanmayan bir hastalıktan muzdarip olabileceğine dair endişeler arttı.

Biden'ın başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana açıklanmayan bir hastalıktan muzdarip olabileceğine dair endişeler arttı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın