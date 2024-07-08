Rıza Kayaalp Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı: Kullandığı İlaçta Yasaklı Madde Tespit Edildi
Rıza Kayaalp Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı: Kullandığı İlaçta Yasaklı Madde Tespit Edildi
Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in Paris Olimpiyatları hayalleri başlamadan bitti. Milli sporcu, kullandığı ilaçtaki bir yasaklı madde nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilmişti. Olimpiyatlara sporcu bildirme süresi doldu, Rıza Kayaalp listede yok, yerine Hamza Bakır güreşecek.
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Paris Olimpiyatlarındaki en büyük madalya umutlarımızdan biri olan, Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in kullandığı bir ilaçta yasaklı maddeye rastlanmıştı.
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Ülkelerin olimpiyatlara sporcu bildirme süreleri bugün itibarıyla sona erdi.
Yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilen Rıza Kayaalp kadroda yer alamadı.
Rıza Kayaalp’in yerine Hamza Bakır, Paris’te altın madalya için mücadele edecek.
Rıza Kayaalp sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
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Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rıza Kayaalp şunları söylemişti:
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Milli sporcumuzun adını boktan clickbaitlerle lekeliyosunuz. Uyusturucu kullanmıs algısı yapıyosunuz onedio!
Ne biçim haber bu? İlacın içindeki bi etken madde heralde neden adam kokain çekmiş gibi haber yapıyosun
bu ne biçim haber başlığı ? algı haberciliği mi