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Rıza Kayaalp Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı: Kullandığı İlaçta Yasaklı Madde Tespit Edildi

Rıza Kayaalp Olimpiyat Kadrosundan Çıkarıldı: Kullandığı İlaçta Yasaklı Madde Tespit Edildi

Rıza Kayaalp
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.07.2024 - 22:35 Son Güncelleme: 09.07.2024 - 00:05

Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in Paris Olimpiyatları hayalleri başlamadan bitti. Milli sporcu, kullandığı ilaçtaki bir yasaklı madde nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilmişti. Olimpiyatlara sporcu bildirme süresi doldu, Rıza Kayaalp listede yok, yerine Hamza Bakır güreşecek.

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Paris Olimpiyatlarındaki en büyük madalya umutlarımızdan biri olan, Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in kullandığı bir ilaçta yasaklı maddeye rastlanmıştı.

Paris Olimpiyatlarındaki en büyük madalya umutlarımızdan biri olan, Avrupa ve Dünya şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’in kullandığı bir ilaçta yasaklı maddeye rastlanmıştı.

Ülkelerin olimpiyatlara sporcu bildirme süreleri bugün itibarıyla sona erdi.

Ülkelerin olimpiyatlara sporcu bildirme süreleri bugün itibarıyla sona erdi.

Yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilen Rıza Kayaalp kadroda yer alamadı.

Yasaklı madde kullanımı nedeniyle geçici olarak yarışmalardan men edilen Rıza Kayaalp kadroda yer alamadı.

Rıza Kayaalp’in yerine Hamza Bakır, Paris’te altın madalya için mücadele edecek.

Rıza Kayaalp’in yerine Hamza Bakır, Paris’te altın madalya için mücadele edecek.

Rıza Kayaalp sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı

Rıza Kayaalp sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
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Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rıza Kayaalp şunları söylemişti:

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rıza Kayaalp şunları söylemişti:

'24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Hiçbir haber platformu ve yetkili makamlarca açıklama yapılmadan, tüm gelişmeleri her zamanki samimiyetimle öncelikle bizzat benden duymanızı istedim. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici gibi ilaçlarda bile uzmanlarımdan onay almadan hareket etmedim. Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir. Bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecimde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Spor hekimimin onayıyla başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan yanlış tedavi sonucunda Dünya Güreş Birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da katılamama tehlikesiyle karşı karşıyayım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız.”

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Milli sporcumuzun adını boktan clickbaitlerle lekeliyosunuz. Uyusturucu kullanmıs algısı yapıyosunuz onedio!

undiscovered

Ne biçim haber bu? İlacın içindeki bi etken madde heralde neden adam kokain çekmiş gibi haber yapıyosun

Ayt

bu ne biçim haber başlığı ? algı haberciliği mi