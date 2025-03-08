8 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
8 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Onedio 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada gündem olan bir gerçekliğe imza attı.
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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak 7 Mart’ta hayatını kaybeden Ece Gürel’in yaklaşık iki sene boyunca astroloji ve tarot eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.
36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümü Türkiye gündemine oturdu. Gürel'in ardında pek çok soru işareti bırakması bu olayı epey süre konuşacağımızı gösteriyor.
Geçen sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin lira, toplamda 6 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.
MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi iletildi.
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2025'te de hala normal karşılamamızın beklendiği, sırf cinsiyetimiz kadın olduğu için yaşamak zorunda kaldığımız bazı meseleler, durum ve hallere beraber göz atalım.
‘Traditional wife’ (geleneksel eş) kelimesinden gelen ‘tradwife’a göre “Kadının yeri evidir, kocasının yanıdır.”
'bukettir' kullanıcı adını kullanan içerik üreticisi Buket Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'kız matematiği' yaparak bazı acı gerçekleri hatırlattı.
Tokat'ta profesyonel drone pilotu, drone ile kadınlara çiçek dağıttı.
Fransız yazar Louis, şiddettin kökenini kendisi de bir şiddet faili olan abisi üzerinden örnek vererek açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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