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8 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

8 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2025 - 20:12

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Onedio 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada gündem olan bir gerçekliğe imza attı.

Onedio 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medyada gündem olan bir gerçekliğe imza attı.

Onedio okuyucusu siteye ya da herhangi bir içeriğe girdiğinde karşısında bir bahis reklamı gördüğünü sandı. Ancak reklama tıklayanlar çarpıcı gerçekle yüzleşti.

Onedio, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak 7 Mart’ta hayatını kaybeden Ece Gürel’in yaklaşık iki sene boyunca astroloji ve tarot eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak 7 Mart’ta hayatını kaybeden Ece Gürel’in yaklaşık iki sene boyunca astroloji ve tarot eğitimi aldığı ortaya çıkmıştı.

Ece Güler’e eğitim veren Hale Nur Özen hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümü Türkiye gündemine oturdu. Gürel'in ardında pek çok soru işareti bırakması bu olayı epey süre konuşacağımızı gösteriyor.

36 yaşındaki Ece Gürel'in ölümü Türkiye gündemine oturdu. Gürel'in ardında pek çok soru işareti bırakması bu olayı epey süre konuşacağımızı gösteriyor.

Genelde “sonsuz mutluluk, maddi manevi tüm güçleri kendinize çekebilirsiniz, çakralarınızın kapalı olması tüm şanssızlığınızın nedeni” gibi söylemlerle insanları dolandıran pek çok kişi mevcut. Peki umut tacirleri insanları nasıl kandırıyor?

Geçen sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin lira, toplamda 6 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.

Geçen sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 3 bin lira, toplamda 6 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor.

Sabah’tan Zübeyde Yalçın’ın haberine göre emekli bayram ikramiyesi için masada 3 rakam bulunuyor. Masada konuşulan rakamların 500, 750 ve bin lira olduğu ifade edilirken ikramiyenin bin lira artırılacağı ileri sürüldü.

MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi iletildi.

MASAK’a 1 milyon 65 bin 825 kişiyle ilgili olarak toplam 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi iletildi.

Bildirimler ağırlıklı olarak vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma ile başkası adına işlem yapıldığı halde bunun beyan edilmemesi gibi suçlara dayanıyordu.

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2025'te de hala normal karşılamamızın beklendiği, sırf cinsiyetimiz kadın olduğu için yaşamak zorunda kaldığımız bazı meseleler, durum ve hallere beraber göz atalım.

2025'te de hala normal karşılamamızın beklendiği, sırf cinsiyetimiz kadın olduğu için yaşamak zorunda kaldığımız bazı meseleler, durum ve hallere beraber göz atalım.

Bugünün hatırına her seferkinden daha da çok 'Neden?' diyelim kendimize. Birbirimizin tek çaresinin yine birbiri olduğunu unutmadan dertleşelim.

‘Traditional wife’ (geleneksel eş) kelimesinden gelen ‘tradwife’a göre “Kadının yeri evidir, kocasının yanıdır.”

‘Traditional wife’ (geleneksel eş) kelimesinden gelen ‘tradwife’a göre “Kadının yeri evidir, kocasının yanıdır.”

Gelin hep birlikte kadını gerçek yaşamdan kopartıp sadece ev ve çocuklarıyla ilgilenen hizmetkara çevirmek isteyen, eşine ise itaatkar olması gerektiğini buyuran bu kavrama ve günümüz etkileriyle eleştirilerine bakalım.

'bukettir' kullanıcı adını kullanan içerik üreticisi Buket Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'kız matematiği' yaparak bazı acı gerçekleri hatırlattı.

'bukettir' kullanıcı adını kullanan içerik üreticisi Buket Kaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'kız matematiği' yaparak bazı acı gerçekleri hatırlattı.

Kadınların iş hayatından günlük yaşama kadar yaşadıkları zorluklara dikkat çeken video, kadınların yaralarına parmak basarken tüm bu yaşananlardan bihaber olanları da gerçeklerle yüzleştirdi.

Tokat'ta profesyonel drone pilotu, drone ile kadınlara çiçek dağıttı.

Tokat'ta profesyonel drone pilotu, drone ile kadınlara çiçek dağıttı.

Farkındalık oluşturmak için böyle sürpriz yapmak istediğini belirten drone pilotu başta kendi annesi olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Fransız yazar Louis, şiddettin kökenini kendisi de bir şiddet faili olan abisi üzerinden örnek vererek açıkladı.

Fransız yazar Louis, şiddettin kökenini kendisi de bir şiddet faili olan abisi üzerinden örnek vererek açıkladı.

'Maskülinite, fakirlerin zenginliğidir' diyen Louis'in sözleri şiddetin kökeninde eğitimden ekonomiye kadar pek çok toplumsal problemin olduğunu ve sorunun buralardaki eksiklikler giderildiğinde çözülebileceğini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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