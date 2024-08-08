8 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
8 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Son bir haftadır gündemimizde olan Instagram yasağına bir tepki de Yıldız Tilbe'den geldi!
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İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunduktan sonra sessizliğe gömülen Dilan Çıtak, geçtiğimiz saatlerde Beyaz Magazin'in canlı yayınına bağlandı. Konuya dair ilk defa açıklamada bulunan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in evlat ayrımcılığı yaptığını, kendisinden şiddet ve mobbing gördüğünü, İdo'nun annesi Derya Tuna'nın da peşini bırakmadığını açıkladı.
Ünlü influencer Danla Bilic, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın "Beni sokakta görenler Bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapılarını aralarsın diyor" sözlerine sert çıkıştı.
Demet Akalın, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında herhangi bir paylaşım yapmayan Afra Saraçoğlu'na iki çift laf etmeden edemedi.
İbrahim Haskoloğlu, ABD'de tutuklanan ve yaklaşık iki aydır cezaevinde olan Eylem Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektubu paylaştı.
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Yeliz Yeşilmen'in son dönemde sık sık gündem olan Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında yaptığı açıklamalar sinirleri hoplattı!
Geçtiğimiz gün verdiği konser çıkışında 2. Sayfa muhabirleriyle sohbet eden Aşkın Nur Yengi, Yabani şarkısını cover'layan Derya Uluğ ile ilgili de konuştu. Tüm zarafetiyle konuşan ünlü şarkıcı, sitemi de abla tavsiyesini de ihmal etmedi.
İrem Derici'den sonra Kerimcan Durmaz'ın da yeni şarkısı Instagram yasağına denk gelince ünlü isim manifestin dibine vurdu.
2 Ağustos'tan bu yana süren Instagram'a erişim engeline tepki yağarken bazı ünlülerin ve vatandaşların meseleyi "sosyal medya detoksuna" yorması Elçin Sangu'nun kafasını fena attırdı!
Filenin Sultanları'nın biricik Kaptanı Eda Erdem'in 13 yıllık büyük aşkıyla olan evlilik hikayesi kalp eritti.
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