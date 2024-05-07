7 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bu yıl İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasına konuk olan Sertab Erener, uçaktan indiği gibi havaalanı işletmesine sitem etti!
Aslı Enver'in 4 Temmuz'da kucağına aldığı minik kızı Elay'la sürpriz sonlu videosu gözlerinizden kalpler çıkmasına neden olacak!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Metin Akdülger, Meriç Aral, Hakan Kurtaş gibi yıldız isimlerin yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galası bu akşam gerçekleşti. Kuzum'un galada giydiği payetli ceket ise dillere fena düştü!
Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı, 9 Mayıs'ta yayına girecek Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galası bu gece gerçekleşti. Muhabirlerin sorularının cevaplandığı sırada gelen "Mert Demir'le yaşadığınız reklam aşkı mı?" sorusu Serenay Sarıkaya'yı çileden çıkardı. Fakat siniri kimseye geçmedi, aksine dillere düştü!
Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Burcu Kıratlı, 2022 yılında boşandığı bir dargın bir barışık aşkı Sinan Akçıl'la evliliği hakkında ilk kez konuştu! Detaylar 👇
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Ceyda Düvenci'nin Pınar Sabancı'nın programında yaptığı "erkekler de ped bulundursun" açıklamasına Buket Aydın'dan tuhaf çıkış geldi!
Esra Özmen, yakın arkadaşı Seda Sayan’ın evliliği ve yaş farkı hakkında konuştu. Özmen'in açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Posta'nın haberine göre efsane dizi Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım karakteriyle hafızaya kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre'nin apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Detaylar 👇
Müge Anlı'nın programına çıkarak yıllar önce görüştüğü annesi Suphiye Orancı'ya kavuşmak isteyen Duygu Nebioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Nebioğlu, öz babası Metin Akpınar'a yönelik sözleriyle bir kez daha gündem oldu.
Son olarak müzik piyasasına sunduğu "Lan" şarkısıyla ortalığı kasıp kavuran Zeynep Bastık'ın sosyal medyaki paylaşımları ve pozları sıkça gündeme taşınıyor. Bir çekim için kamera karşına geçen ünlü şarkıcının imajı yorum yağmuruna tutuldu.
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