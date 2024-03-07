7 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Mehmet Dinçlerler'le boşandıktan sonra yepyeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları alıp başını yürümüştü. Genç iş adamıyla sarmaş dolaş görüntülenen Hadise ilk kez açıklama yaptı!
2. Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Can Tunaboylu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen ünlü ismin 6 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
3. Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan, genç kızların hayran olduğu ve şarkılarıyla bize aşkı dibine kadar yaşatan ünlü isim Murat Boz, 7 Mart Perşembe günü 44. yaş gününü kutlamanın heyecanıyla uyandı. Kendi doğum gününde hayranlarına yeni şarkısıyla sürpriz yapan Murat Boz'a, Demet Akalın'dan enteresan bir doğum günü dileği geldi.
4. Bambaşka Sohbetler programında sunuculuk yapan Ceyda Düvenci'nin son konuklarından bir tanesi de Yan Oda dizisi oyuncusu Nazan Kesal oldu. Düvenci'nin programda ağırladığı Nazan Kesal'a olan bazı sözleri izleyenlerin tepkisini çekti!
5. 2017 senesinden beri birlikte olan Dakota Johnson ve ünlü müzik grubu Coldplay'in solisti Chris Martin birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Meriç Aral uzun süredir çok güzel bir birliktelik sürüyor. Pek çok kişi tarafından sevilen çift, şimdilerde ise düğün hazırlığında! Muhabir Online'ın haberine göre, Serkan Keskin ve Meriç Aral, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.
7. Güzelliği dillere destan olan 51 yaşındaki Defne Samyeli, son pozlarıyla yine büyüledi. Samyeli'nin genç ve güzel görünümü beğeni yağmuruna tutuldu.
8. 22 Ocak'ta ikizlerini kucağına alan Yasemin Şefkatli Tatlıses, doğar doğmaz kalbindeki sorun sebebiyle ameliyata alınan bebeği İbrahim Ayel'in durumu hakkında bilgi verdi!
9. Katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece'de salonu kahkahaya boğan Hazal Kaya'nın o geceki pembe kombinin fiyatı resmen dudak uçuklattı!
10. Enteresan açıklamaları, marjinal dansları ve cesur kombinleriyle gündemden düşmeyen Melis Sezen'e değişiklik perileri geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Türkiye'nin en popüler ve en dikkat çeken modellerinden bir tanesi elbette Didem Soydan. Yıllardır magazin dünyasının nabzını tutanların yakından tanıdığı Soydan, son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyordu. Ünlü model bu sefer de tarz değişikliğine gitti ve saçlarını boyattı. Kaşlarının halini görenler hayrete düştü.
12. Yaptığı doğaçlamalarla milyonları güldürmeyi başaran ünlü komedyen Hasan Can Kaya, dünya turnesi kapsamında Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerinde iki farklı gösteri gerçekleştirdi.
13. Ünlü futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'a sürpriz ödül verildi. Bir üniversitenin öğrencileri tarafından 'Yılın Çifti' seçildiler.
14. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.
15. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in birkaç yıl boyunca yasak ilişki yaşadığı söylenen Murat Özdemir'le nikah masasına oturması epey sükse yarattı. Her gün bomba detayların ortaya çıktığı konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'ın özel haberine göre, Dubai'den döndüğü söylenen çiçeği burnunda çiftin ev için arayışa geçtiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla hepimizi meraktan çatlatan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. "Serenay mı, Defne mi?" dedikodularının döndüğü olayda ünlü komedyenin aşkı sektörden olmayan biri çıkmıştı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilk kez yan yana görüntülendiler!
17. Şimdiye kadar yer aldığı projelerde sergilediği performanslar ve mütevazı kişiliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir sokak fotoğrafçısının isteğini geri çevirmeyerek poz verdi.
18. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Billboard Woman in Music Ödüllerine katılan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Katy Perry giydiği sıra dışı tasarım ile kısa sürede ilgi odağı oldu.
19. Son dönemde magazinde dilimizden bir türlü düşüremediğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel, Hindistan'da yaptığı paylaşımlarla gündemimizdeki yerini koruyor. Katıldığı etkinlik süresince giydiklerini sosyal medyadan takip ettiğimiz Hande Erçel, kombinlerine etkinliğin düzenlendiği fiyattan daha fazlasını harcamış bile olabilir!
20. Kraliyet ailesi son zamanların en olaylı günlerini yaşarken, hem karısı Kate Middleton'un hem babası Kral Charles'ın hastalığıyla boğuşan Galler Prensi William sessizliğini daha fazla koruyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Yeşilçam'ın yıldızlarından 'Bayan Bacak' lakaplı sanatçı Serpil Örümcer, 1970'li yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri. Geçtiğimiz aylarda geçim sıkıntısı nedeniyle video paylaşan Serpil Örümce bu defa Halk TV mikrofonlarına konuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda