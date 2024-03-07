Erkan Kolçak Köstendil Sokak Fotoğrafçısının İsteğini Geri Çevirmeyerek Kameraya Poz Verdi!

Şimdiye kadar yer aldığı projelerde sergilediği performanslar ve mütevazı kişiliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir sokak fotoğrafçısının isteğini geri çevirmeyerek poz verdi.

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