Erkan Kolçak Köstendil Sokak Fotoğrafçısının İsteğini Geri Çevirmeyerek Kameraya Poz Verdi!
Erkan Kolçak Köstendil Sokak Fotoğrafçısının İsteğini Geri Çevirmeyerek Kameraya Poz Verdi!
Şimdiye kadar yer aldığı projelerde sergilediği performanslar ve mütevazı kişiliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, bir sokak fotoğrafçısının isteğini geri çevirmeyerek poz verdi.
Gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Yetenekli oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı, izleyenleri ekran başına kilitleyen dizi ve sinema filmlerinde sergilediği performansları izleyici de hayranlık uyandırmaya devam ediyor.
Özellikle 'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Vartolu' karakteriyle gönülleri fetheden oyuncunun kariyerinde yükselişe geçtiği bir dönemdi.
Son olarak da 'Yaratılan' dizisiyle büyük ses getiren Erkan Kolçak Köstendil, günlük hayatında neşeli ve eğlenceli karaktere sahip olmasıyla da biliniyor.
Aynı zamanda mutlu aile tablosuyla da sosyal medya da paylaşımlar yapan başarılı oyuncu mütevazı bir kişiliğe sahip.
Geçtiğimiz zamanlarda Erkan Kolçak Köstendil, sokak fotoğrafçısı Sefa Bayar'ın ricası üzerine kameralarına poz vermişti.
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Gencin isteğini geri çevirmeyerek “Tabii ki seve seve” yanıtını veren Köstendil'in mütevazılığı sosyal medyada epey konuşuldu.
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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