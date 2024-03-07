Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya 'Stand Up Party' Adını Taşıyan Şovuyla Avustralya Çıkarması Yaptı!
Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya 'Stand Up Party' Adını Taşıyan Şovuyla Avustralya Çıkarması Yaptı!
Yaptığı doğaçlamalarla milyonları güldürmeyi başaran ünlü komedyen Hasan Can Kaya, dünya turnesi kapsamında Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerinde iki farklı gösteri gerçekleştirdi.
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Pandemi döneminde hayatımıza giren Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programıyla kırıp geçirmeye devam ediyor.
Programa katılanlara sorduğu sorular ve aldığı yanıtlarla herkesi güldürmeye başaran Hasan Can Kaya, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformuna geçiş yapan ve 'Konuşanlar' programını burada devam ettiren Hasan Can Kaya, başarısını katlayarak devam ediyor.
Yaptığı doğaçlamalarla milyonları güldüren ünlü komedyen, dünya turnesi kapsamında Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerinde' Stand Up Party' adını taşıyan iki farklı gösteri gerçekleştirdi.
Binlerce kişiyle buluşan gösterileri büyük ilgi görürken izleyiciler Hasan Can Kaya’yı ayakta alkışladı.
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Stand Up Party turnesi kapsamında gösterilerini farklı ülkelerde sergileyecek olan Hasan Can Kaya, önümüzdeki haftalarda Almanya, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde de sahneye çıkacak.
Hasan Can Kaya, gösterileri için gittiği Avustralya’da ekibiyle birlikte ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde Avustralya’da yaşayan koala ve kangurularla çektirdiği fotoğraf ise büyük ilgi gördü.
Hasan Can Kaya ile başarılarından dolayı gurur duyuyoruz.
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