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Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Kendini Savundu: Elim Değmiştir

Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Kendini Savundu: Elim Değmiştir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 11:43

Aybike Çelik, eski sevgilisi Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini söylemiş, korkunç iddialarda bulunmuştu. Şiddete uğrayan Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. 

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Can Tunaboylu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen ünlü ismin 6 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında geçtiğimiz aylarda korkunç iddialar ortaya atılmıştı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında geçtiğimiz aylarda korkunç iddialar ortaya atılmıştı.

Müzisyen Aybike Çelik, eski sevgilisi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini söylemiş, şiddete uğradığını söyleyerek korkunç iddialarda bulunmuştu. 

Aybike Çelik, sosyal medya hesabından kendi fotoğraflarını paylaşmıştı.

Darp edildiği anlara ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları paylaşan Çelik, "3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim" açıklamasında bulunmuştu.

Darp edildiği anlara ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları paylaşan Çelik, "3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim" açıklamasında bulunmuştu.

Aybike Çelik, '13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum.' iddiasında bulunmuştu.

"Yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım."

"Yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım."

Dışarı çıkabildiği tek günün Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konser günü olduğunu söyleyen isim, aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştu;

...Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım...

Can Tunaboylu ise tüm bu iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu söyleyerek bir paylaşımda bulunmuştu;

Can Tunaboylu ise tüm bu iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu söyleyerek bir paylaşımda bulunmuştu;

Aybike Çelik'in iddialarının ardından Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı.

Can Tunaboylu'nun annesi ünlü oyuncu Ayşe Tunaboylu ise oğlunu savunarak iddiaların iftira olduğunu söylemişti.

Can Tunaboylu'nun annesi ünlü oyuncu Ayşe Tunaboylu ise oğlunu savunarak iddiaların iftira olduğunu söylemişti.
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Ayşe Tunaboylu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz." demişti.

Ayşe Tunaboylu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz." demişti.

İşin yargı aşamasında olduğunu belirten ünlü isim, 'Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor” açıklamasında bulunmuştu.

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Can Tunaboylu'nun soruşturması tamamlandı. Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendiği aktarıldı.

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Can Tunaboylu'nun soruşturması tamamlandı. Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendiği aktarıldı.

Can Tunaboylu'nun ifadesinde ise kendisini kollarıyla savunduğu sırada elinin Çelik'e değmiş olabileceğini belirterek savundu. 

Tunaboylu'nun ayrıca yaralama kastı ile hareket etmediği, kendisinin de yaralanmalarının olduğunu ve daha sonra birlikte kalmaya devam ettiklerini anlattığı da belirtildi.

Adli Tıp Raporu'nda ise Çelik'in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğu yer aldı.

Adli Tıp Raporu'nda ise Çelik'in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğu yer aldı.

Kaya'nın aktardığına göre, raporda yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, vücuttaki kırığın hayati fonksiyonlara etkisinin orta derece olduğu bilgisi yer aldı.

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