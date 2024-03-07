Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Kendini Savundu: Elim Değmiştir

Dışarı çıkabildiği tek günün Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun konser günü olduğunu söyleyen isim, aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştu;

...Konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım...