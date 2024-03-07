Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Kendini Savundu: Elim Değmiştir
Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Kendini Savundu: Elim Değmiştir
Aybike Çelik, eski sevgilisi Yüzyüzeyken Konuşuruz gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darp ettiğini söylemiş, korkunç iddialarda bulunmuştu. Şiddete uğrayan Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu.
Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Can Tunaboylu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen ünlü ismin 6 yıl 6 aya kadar hapis istendi.
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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun bas gitaristi Can Tunaboylu hakkında geçtiğimiz aylarda korkunç iddialar ortaya atılmıştı.
Darp edildiği anlara ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları paylaşan Çelik, "3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim" açıklamasında bulunmuştu.
"Yaşadığım şok ve Stockholm sendromu nedeniyle yine şahısa sığınmak durumunda kaldım."
Can Tunaboylu ise tüm bu iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu söyleyerek bir paylaşımda bulunmuştu;
Can Tunaboylu'nun annesi ünlü oyuncu Ayşe Tunaboylu ise oğlunu savunarak iddiaların iftira olduğunu söylemişti.
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Ayşe Tunaboylu, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz." demişti.
Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Can Tunaboylu'nun soruşturması tamamlandı. Tunaboylu'nun "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendiği aktarıldı.
Adli Tıp Raporu'nda ise Çelik'in sol gözaltında morarma, yine sol gözünün içinde kanama, sol bileğinde kırık olduğu yer aldı.
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