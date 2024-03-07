Hande Erçel'in Hindistan Kombinlerinin Fiyatları Katıldığı Etkinliğin Harcamasından Bile Pahalı Olabilir!
Hande Erçel'in Hindistan Kombinlerinin Fiyatları Katıldığı Etkinliğin Harcamasından Bile Pahalı Olabilir!
Son dönemde magazinde dilimizden bir türlü düşüremediğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel, Hindistan'da yaptığı paylaşımlarla gündemimizdeki yerini koruyor. Katıldığı etkinlik süresince giydiklerini sosyal medyadan takip ettiğimiz Hande Erçel, kombinlerine etkinliğin düzenlendiği fiyattan daha fazlasını harcamış bile olabilir!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel tüm Türkiye'nin tanıdığı ve takip ettiği isimlerden bir tanesi.
Yıllardır ekranda olmasının verdiği avantaj ile birlikte rol aldığı tüm dizilerin başarılı olması, her işinde Erçel'i daha da ileri taşıdı.
Diğer bir yandan Hande Erçel'i magazinde görmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi Hakan Sabancı ile 2 yıla yakındır aşk yaşıyor olması.
Geçtiğimiz hafta ünlü bir Fransız giyim markası olan Balmain'in özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, pozlarıyla Instagram'ı sallamıştı.
İstanbul'da dönen ama hızlıca rotasını yeniden hazırlayan Hande Erçel'i birden Hindistan'da bulduk.
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Hindistan pozları paylaşılmaya devam edilen Hande Erçel'in giydikleri oldukça ilgi çekti tabii ki.
Hindistan'daki ikinci gününde konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer alan Hande Erçel, yeşil takımıyla boy gösterdi.
Daha net görmek isteyenler için burada paylaşalım ve hepimizin çenesini yoracak o fiyatlara geçelim...
Erçel'in üstünde ilk gördüğümüz takımdan başlayalım. Takıları, ayakkabıları ve aksesuarları hariç Erçel'in bu kombini 5800 TL.
Gelelim ikinci kombinimize. Bu kombinin toplam değeri ise 55 bin 441 TL.
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Gelelim konuşma yaptığı sırada üstünde olanlara. Hande Erçel'in bu görüntüsünün bedeli toplam 98 bin 421 lira ediyor.
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