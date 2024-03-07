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Hande Erçel'in Hindistan Kombinlerinin Fiyatları Katıldığı Etkinliğin Harcamasından Bile Pahalı Olabilir!

Hande Erçel'in Hindistan Kombinlerinin Fiyatları Katıldığı Etkinliğin Harcamasından Bile Pahalı Olabilir!

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.03.2024 - 14:50

Son dönemde magazinde dilimizden bir türlü düşüremediğimiz ünlü oyuncu Hande Erçel, Hindistan'da yaptığı paylaşımlarla gündemimizdeki yerini koruyor. Katıldığı etkinlik süresince giydiklerini sosyal medyadan takip ettiğimiz Hande Erçel, kombinlerine etkinliğin düzenlendiği fiyattan daha fazlasını harcamış bile olabilir!

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Ünlü oyuncu Hande Erçel tüm Türkiye'nin tanıdığı ve takip ettiği isimlerden bir tanesi.

Ünlü oyuncu Hande Erçel tüm Türkiye'nin tanıdığı ve takip ettiği isimlerden bir tanesi.

Rol aldığı son dizide oyunculuğuna ilişkin pek çok eleştirel yorum alan Erçel, hakkında çıkan 'oyunculuğu bırakıyor' iddialarının hiçbir şekilde gerçeği ifade etmediğini ve mesleğine devam edeceğini söylemişti.

Yıllardır ekranda olmasının verdiği avantaj ile birlikte rol aldığı tüm dizilerin başarılı olması, her işinde Erçel'i daha da ileri taşıdı.

Yıllardır ekranda olmasının verdiği avantaj ile birlikte rol aldığı tüm dizilerin başarılı olması, her işinde Erçel'i daha da ileri taşıdı.

Bu durum da kendisinin oldukça aranılan bir yüz olmasını sağladı. Normalde kendisini romantik komedi dizilerinde izlesek de, son olarak dram dolu bir işte yer alması bizleri de şaşırtmıştı.

Diğer bir yandan Hande Erçel'i magazinde görmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi Hakan Sabancı ile 2 yıla yakındır aşk yaşıyor olması.

Diğer bir yandan Hande Erçel'i magazinde görmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi Hakan Sabancı ile 2 yıla yakındır aşk yaşıyor olması.

Evlilik yolunda ilerlediği düşünülen ilişkilerinin kısa süreceği iddia edilse de, çift iki yıllarını doldurmak üzere adım adım ilerlemeye devam ediyor. Birlikte yaptıkları ne varsa yakından takip ediliyor durumda.

Geçtiğimiz hafta ünlü bir Fransız giyim markası olan Balmain'in özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, pozlarıyla Instagram'ı sallamıştı.

Geçtiğimiz hafta ünlü bir Fransız giyim markası olan Balmain'in özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan Hande Erçel, pozlarıyla Instagram'ı sallamıştı.

Görenlerin hayran kaldığı kıyafeti ve makyajı ile Fransa'da siyah bir kuğu gibi süzülen Hande Erçel bu sefer herkes tarafından övgüye boğulmuştu. Tabii Hakan Sabancı'nın da kendisini neden yalnız bıraktığı epey merak edilmişti.

İstanbul'da dönen ama hızlıca rotasını yeniden hazırlayan Hande Erçel'i birden Hindistan'da bulduk.

İstanbul'da dönen ama hızlıca rotasını yeniden hazırlayan Hande Erçel'i birden Hindistan'da bulduk.

Mumbai'den pozlarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel'in aslında Hindistan'a Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı “FICCI Frames''e onur konuğu olarak katılmak için gittiğini öğrenmiştik.

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Hindistan pozları paylaşılmaya devam edilen Hande Erçel'in giydikleri oldukça ilgi çekti tabii ki.

Hindistan pozları paylaşılmaya devam edilen Hande Erçel'in giydikleri oldukça ilgi çekti tabii ki.

Fiyatlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorduk...

Hindistan'daki ikinci gününde konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer alan Hande Erçel, yeşil takımıyla boy gösterdi.

Hindistan'daki ikinci gününde konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer alan Hande Erçel, yeşil takımıyla boy gösterdi.

Daha net görmek isteyenler için burada paylaşalım ve hepimizin çenesini yoracak o fiyatlara geçelim...

Erçel'in üstünde ilk gördüğümüz takımdan başlayalım. Takıları, ayakkabıları ve aksesuarları hariç Erçel'in bu kombini 5800 TL.

Erçel'in üstünde ilk gördüğümüz takımdan başlayalım. Takıları, ayakkabıları ve aksesuarları hariç Erçel'in bu kombini 5800 TL.

Wildest Fashion Instagram sayfasının paylaşımlarına göre yeleği 2 bin 450 TL olan takımın pantolonu 3 bin 350 TL değerindeymiş.

Gelelim ikinci kombinimize. Bu kombinin toplam değeri ise 55 bin 441 TL.

Gelelim ikinci kombinimize. Bu kombinin toplam değeri ise 55 bin 441 TL.

Ceketi 9 bin 2 45 lira, pantolonu 11 bin 296 lira ve ayakkabıları ise 34 bin 930 lira değerinde.

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Gelelim konuşma yaptığı sırada üstünde olanlara. Hande Erçel'in bu görüntüsünün bedeli toplam 98 bin 421 lira ediyor.

Gelelim konuşma yaptığı sırada üstünde olanlara. Hande Erçel'in bu görüntüsünün bedeli toplam 98 bin 421 lira ediyor.

Üstündeki takım 69 bin 176 TL değerindeyken ayakkabıları için 29 bin 245 TL ödemiş ünlü oyuncu...

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