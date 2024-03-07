Hande Erçel'in Hindistan Kombinlerinin Fiyatları Katıldığı Etkinliğin Harcamasından Bile Pahalı Olabilir!

Görenlerin hayran kaldığı kıyafeti ve makyajı ile Fransa'da siyah bir kuğu gibi süzülen Hande Erçel bu sefer herkes tarafından övgüye boğulmuştu. Tabii Hakan Sabancı'nın da kendisini neden yalnız bıraktığı epey merak edilmişti.