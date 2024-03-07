Geçim Sıkıntısı Nedeniyle Video Paylaşan 'Bayan Bacak' Serpil Örümcer 'Geçinemiyorum' Diyerek İsyan Etti!
Geçim Sıkıntısı Nedeniyle Video Paylaşan 'Bayan Bacak' Serpil Örümcer 'Geçinemiyorum' Diyerek İsyan Etti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=38Z5z...
Yeşilçam'ın yıldızlarından 'Bayan Bacak' lakaplı sanatçı Serpil Örümcer, 1970'li yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri. Geçtiğimiz aylarda geçim sıkıntısı nedeniyle video paylaşan Serpil Örümce bu defa Halk TV mikrofonlarına konuştu.
Detaylara birlikte bakalım.👇
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Serpil Örümcer adını ilk olarak 1967 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında elde ettiği birincilik derecesiyle duyurmuştu.
Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasına adım atmıştı.
Ardından Örümcer; mankenlik, oyunculuk ve şarkıcılık yaparak kariyer yolculuğuna çıkmış ve Yeşilçam'ın en ünlü isimleri arasında yer almıştı.
1970'li damga vuran Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Serpil Örümcer, geçtiğimiz aylarda paylaştığı bir video ile gündeme gelmişti.
'Bayan bacak' lakaplı sanatçı 'geçim sıkıntısı' yaşadığını dile getirerek yardım istemişti.👇
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Faturalarını ödeyemediği için eski fotoğraflarını 200 TL'den satışa çıkartmıştı.
Şimdi ise Halk TV'den Begüm Şenkara'nın mikrofonlarına 'Geçinemiyorum, geçinemiyoruz... Ben böyle bir şey görmedim hayatımda' diyerek isyan etti.
'Bu ülkenin en fakiri emeklilerdir. Ben de onlardan bir tanesiyim' diyerek konuştu.
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