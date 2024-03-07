Geçim Sıkıntısı Nedeniyle Video Paylaşan 'Bayan Bacak' Serpil Örümcer 'Geçinemiyorum' Diyerek İsyan Etti!

Yeşilçam'ın yıldızlarından 'Bayan Bacak' lakaplı sanatçı Serpil Örümcer, 1970'li yıllara damgasını vurmuş isimlerden biri. Geçtiğimiz aylarda geçim sıkıntısı nedeniyle video paylaşan Serpil Örümce bu defa Halk TV mikrofonlarına konuştu.

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