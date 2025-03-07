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7 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

7 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2025 - 20:13

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na giden ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel'den acı haber geldi.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na giden ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel'den acı haber geldi.

İş yerinde yaşadığı sorunlar sonrasında Belgrad Ormanı’na giden ve 4 güne yakın süre kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, uzun süren arama çalışmaları sonrasında sağ olarak bulunmuştu. Acil olarak hastaneye kaldırılan, tedavisi sırasında da bir kez kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen Ece Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Ece Gürel'in ölüm Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.

Ece Gürel'in ölüm Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan ancak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan açıklama geldi. Ece Gürel’in ölüm nedeni hakkında açıklama yapan Memişoğlu hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının ölümünün ardından ortaya birçok iddia atıldı.

Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının ölümünün ardından ortaya birçok iddia atıldı.

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan günler sonra bilinci kapalı halde bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölümündeki gizem ile ilgili iddialar gündeme geldi. Dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ece Gürel'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kent Lokantası'na giden ve burada video çeken Vedat Milor hakkında soruşturma başlatıldı.

Kent Lokantası'na giden ve burada video çeken Vedat Milor hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası'na giderek YouTube hesabı için video çeken gurme Vedat Milor'dan Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' yaptığı gerekçesiyle 'yazılı savunma' istedi.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verildi.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verildi.

'Yasaklı madde kullanımı' gerekçesiyle lisansı askıya alınan ve Paris Olimpiyatları kadrosundan çıkarılan Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildi.

28 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elde edilen tüm sonuçların diskalifiye edilmesi kararı da alınırken Rıza Kayaalp, ceza bildiriminin kendisine de ulaştığını ve hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

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Fenerbahçe, dün gece Rangers'a kaybederek sevenlerini üzdü. Fenerbahçe'nin yediği bu gol farklı bir şekilde tarihe geçti.

Fenerbahçe, dün gece Rangers'a kaybederek sevenlerini üzdü. Fenerbahçe'nin yediği bu gol farklı bir şekilde tarihe geçti.

Mourinho'nun deyimiyle sahada Fenerbahçe adına iyi giden hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Ibrox Stadyumu'nda tur şansını kovalayacak. Maçta iki kez VAR bir de gol çizgisi teknolojisine başvuruldu. Fenerbahçe'nin yediği iki gol VAR'dan döndü. Ancak gol çizgisi teknolojisinin kullanıldığı pozisyonda karar 'gol' oldu. Fenerbahçe'nin yediği bu gol farklı bir şekilde tarihe geçti.

Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda çatlaklar büyük tehlikeye davetiye çıkarıyor. Stadın akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda çatlaklar büyük tehlikeye davetiye çıkarıyor. Stadın akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Trabzonspor’un 2016 yılında yapılan Akyazı Stadı’nda büyük tehlike kapıda! 2016 yılında denizin üzerine dolgu zemine yapılan stadyumun duvarlarında ciddi boyutlarda çatlaklar oluştu. 

Oluşan derin çatlaklar taraftarların da gözünü korkuturken Trabzonspor’un maçlarını maçlarını bu statta oynamaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Görme kaybı yaşayan kişiler için inanılmaz bir buluşa imza atıldı. Kanada'da görme kaybı yaşayan üç hastaya dişten göz implantı yapıldı.

Görme kaybı yaşayan kişiler için inanılmaz bir buluşa imza atıldı. Kanada'da görme kaybı yaşayan üç hastaya dişten göz implantı yapıldı.

Kanada'da, görme kaybı yaşayan hastalar için oldukça ilginç ve umut verici bir yöntem uygulandı. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi’nde yapılan bu operasyon, gözlere diş yerleştirerek görme yetisinin geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Dişten özel bir implant hazırlayıp, bu implantı gözlere yerleştirerek körlük tedavisinde yeni bir kapı açmayı hedefleyen bu yöntem, şiddetli kornea körlüğü yaşayan hastalar için büyük bir umut ışığı oldu.

Üç hastaya uygulanan ilk aşama, gelecekte daha fazla kişi için görme şansını geri getirebilir.

SpaceX'in uzay roketi fırlatıldıktan sonra havada parçalandı. O anlar kameralara yansıdı.

SpaceX'in uzay roketi fırlatıldıktan sonra havada parçalandı. O anlar kameralara yansıdı.

Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi, bilinen adıyla SpaceX, en çok dikkat çeken projelerinden biri olan SpaceX Spaceship ile çok konuşuluyor bildiğiniz üzere. Bu teknolojinin, bilim ve teknoloji dünyasında heyecan verici bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor. SpaceX Spaceship, uzay araştırmalarının geleceğini şekillendirecek bir yenilik olarak görülüyor ve bu alanda yapılan çalışmaların önemini bir kez daha vurguluyor. Bu proje, uzay keşiflerinin sınırlarını zorlayacak ve insanlığın uzaydaki varlığını daha da ileriye taşıyacak bir adım olarak kabul ediliyor. SpaceX Spaceship, teknoloji ve bilim dünyasının merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Fakat Spaceship bu sefer tatsız bir olayla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Doğuş, katıldığı YouTube programında şok eden açıklamalarda bulundu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Doğuş anlattıklarıyla yürek yaktı.

Ünlü şarkıcı Doğuş, katıldığı YouTube programında şok eden açıklamalarda bulundu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Doğuş anlattıklarıyla yürek yaktı.

Bir süredir sesi sedası çıkmayan ünlü şarkıcı Doğuş, geçtiğimiz saatlerde Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' adlı YouTube programına konuk oldu. 6 yaşında yetiştirme yurduna verilen Doğuş'un orada yaşadıklarını anlattıkları anlar yürek dağlarken, dedesiyle ilgili kullandığı ağır ifadeler akıllarda soru işareti bıraktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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