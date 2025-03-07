7 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
7 Mart Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na giden ve 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel'den acı haber geldi.
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Ece Gürel'in ölüm Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı.
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının ölümünün ardından ortaya birçok iddia atıldı.
Kent Lokantası'na giden ve burada video çeken Vedat Milor hakkında soruşturma başlatıldı.
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası verildi.
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Fenerbahçe, dün gece Rangers'a kaybederek sevenlerini üzdü. Fenerbahçe'nin yediği bu gol farklı bir şekilde tarihe geçti.
Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda çatlaklar büyük tehlikeye davetiye çıkarıyor. Stadın akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.
Görme kaybı yaşayan kişiler için inanılmaz bir buluşa imza atıldı. Kanada'da görme kaybı yaşayan üç hastaya dişten göz implantı yapıldı.
SpaceX'in uzay roketi fırlatıldıktan sonra havada parçalandı. O anlar kameralara yansıdı.
Ünlü şarkıcı Doğuş, katıldığı YouTube programında şok eden açıklamalarda bulundu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Doğuş anlattıklarıyla yürek yaktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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