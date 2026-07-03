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6 – 12 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler

6 – 12 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 09:05
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Yaz sıcaklarına bire bir müzikaller, atölyeler ve oyunlarla İstanbul'da kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor! 6–12 Temmuz haftasında havuzlar ve aquaparklar çocukların gözdesi olurken, hayal dünyalarını genişletecek çocuk oyunları ve müzikaller de ebeveynlerin listesinde yerini alıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Haftanın en yeni atölyeleri hangileri? 6–12 Temmuz haftasında en eğlenceli sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını ya da etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Yaz sıcaklarında klimalı salonların konforunda tiyatro keyfi ebeveynlerin ve çocukların favorisi! Üstelik bu hafta hem dünya klasiklerinin modern uyarlamaları hem de çocukların televizyonda hayranlıkla izlediği kahramanlar canlı performanslarla sahnede olacak.

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 7 Temmuz Salı (Saat 17.00): 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

  • 8 Temmuz Çarşamba (Seansları Kontrol Ediniz): Çiftlik Macerası – Hilltown Seyirlik Sahne * (Kaçıranlar için bu oyun Temmuz ayı boyunca devam ediyor, bir sonraki gösterim 18 Temmuz'da yine aynı sahnede!)

  • 12 Temmuz Pazar (Seansları Kontrol Ediniz): Paw Patrol Doğa Devriyesi – Sahne Hane Üsküdar

  • 12 Temmuz Pazar (Seansları Kontrol Ediniz): Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Sahne Hane Üsküdar

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 11 Temmuz Cumartesi (Saat 16.00): Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – DasDas İstinyePark

  • 12 Temmuz Pazar (Seansları Kontrol Ediniz): Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 12 Temmuz Pazar (Saat 16.00): Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Peki, sinemanın büyülü dünyasında, patlamış mısır eşliğinde serin bir mola vermeye ne dersiniz? Temmuz ayının en çok beklenen animasyonlarından biri bu hafta salonları sallamaya geliyor!

Haftanın Yeni Vizyon Filmi:

  • Moana (10 Temmuz Cuma)

Konusu: Okyanusun çağrısına kulak veren cesur Moana, halkını kurtarmak ve kadim bir laneti sona erdirmek için yarı tanrı Maui ile birlikte tehlikeli, müzikal ve görsel bir şölen sunan yepyeni bir keşif yolculuğuna çıkıyor.

Tür: Animasyon, Macera, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Vizyonda Olan Çocuk Filmleri (Kaçıranlar İçin):

  • Minyonlar ve Canavarlar (2 Temmuz Vizyonu): Dünyayı çılgın bir tehditten kurtarmak için yeniden bir araya gelen sevimli sarı dostlarımızın bol kahkahalı hikayesi. (Genel İzleyici)

  • Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (3 Temmuz Vizyonu): Paralel evrenlerin kapılarının aralandığı, aksiyonu ve görsel efektleri yüksek macera büyük yaş grubu çocukları bekliyor. (10+ Yaş)

  • Cesur Kedi Moxy (5 Temmuz Vizyonu): Kocaman kalbiyle adalet arayan sevimli kedi Moxy ve arkadaşlarının macera dolu, eğlenceli yolculuğu. (Genel İzleyici)

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Rengarenk kostümler, akılda kalıcı şarkılar ve temposu hiç düşmeyen harika danslar... Çocukların müzik ritmiyle sahneye kilitleneceği bu haftanın müzikal takvimi:

6 – 12 Temmuz Müzikalleri:

  • 11 Temmuz Cumartesi (Seansları Kontrol Ediniz): Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu Yakası)

  • 12 Temmuz Pazar (Seansları Kontrol Ediniz): Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Trump Sahne (Avrupa Yakası) * (Bu eğlenceli müzikal Temmuz ayı boyunca turnesine devam ediyor! Kaçıranlar 18 Temmuz'da tekrar Trump Sahne'de, 22 Temmuz'da ise Anadolu Yakası'nda Hilltown Seyirlik Sahne'de izleyebilir.)

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Sıradan etkinliklerden sıkılan, merak duygusu tavan yapmış minikler için bu hafta kelimelerin sustuğu, bilimin ve eğlencenin konuştuğu muhteşem interaktif şovlar sahnede!

Haftanın Gösteri Takvimi:

  • 9 Temmuz Perşembe (Saat 15.00): Bay Meraklı ile Kukla Pandomim Gösterisi – HOP Sahne

Detay: Sanat hayatında 20. yılını kutlayan usta isim Umut Şahin'in, kelimeleri bir kenara bırakıp sessizliğin büyüleyici dilini kuklalarla harmanladığı, çocukları kahkahaya boğacak çok özel bir pandomim performansı.

  • 11 Temmuz Cumartesi (Saat 15.00): Huhu ile Bilim Şov – Torium Sahne

Detay: Çocuk Aklı’nın en muzip karakteri Huhu ile sahne duman altı oluyor! 'Buharlı trenler nasıl çalışır?', 'Dumanla gerçekten haberleşilir mi?' gibi soruların uygulamalı, patlamalı ve bol şovlu cevapları bu interaktif merak şovunda.

6 – 12 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

6 – 12 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler

Yaz sıcağında serinlemenin ve çocukların enerjisini suya bırakmasının en eğlenceli yolları! Temmuz ayı boyunca (1 - 31 Temmuz) aralıksız devam eden bu su rotalarıyla tatil köyü konforunu şehre taşıyın:

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Deniz memelilerinin zeki dünyasına tanıklık etmek, sevimli yunusların ve fokların hayranlık uyandıran su şovlarını izlemek için harika bir gün planı.

  • Eser Diamond Aquapark Eğlencesi (Silivri Eser Diamond Hotel): Devasa su kaydırakları, güvenli çocuk havuzları ve gün boyu süren aquapark animasyonlarıyla tam anlamıyla bir yaz eğlencesi.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel Günübirlik Havuz Keyfi: Şehrin karmaşasından uzaklaşarak çocuklarla birlikte havuz başında güneşin ve suyun tadını çıkarabileceğiniz konforlu bir günübirlik kaçış noktası.

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İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların el motor becerilerini geliştirecek, öz güvenlerini artıracak ve içlerindeki sanatçıyı ortaya çıkaracak bu haftanın atölyelerinde harika seçenekler var.

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Hayal Oyunum Atölyesi

Detay: 45 dakika sürecek bu özel içerikte çocuklar, görünmeyen hayali nesnelere can vererek onlara duygular yüklüyor ve doğaçlama oyunlar kurarak hayal güçlerini geliştiriyorlar. (Ebeveyn-çocuk atölyesidir).

Yaş Grubu: 6-9 Yaş 

Gün/Saat: 8 Temmuz Çarşamba, Saat 12.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Samba Dans Atölyesi: Brezilya Ritimleri

Detay: 45 dakikalık bu dinamik atölyede minikler ısınma ve ritim oyunlarıyla başlayıp, temel samba adımlarını öğreniyor ve harika bir mini koreografi hazırlıyorlar. Takım ruhu ve beden koordinasyonu için bire bir!

Yaş Grubu: 7-11 Yaş 

Gün/Saat: 8 Temmuz Çarşamba, Saat 13.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi

Detay: Oyuncu Gamze Dar eşliğinde gerçekleşecek 45 dakikalık bu yaratıcı drama seansında çocuklar, renkler ve duygular arasındaki bağları keşfederek küçük canlandırmalar yapıyor ve duygusal farkındalık kazanıyorlar.

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 11 Temmuz Cumartesi, Saat 15.00

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • KidZania Yaz Kulübü (Akasya AVM)

Detay: Temmuz ayı boyunca devam eden bu özel yaz kulübü, çocukların sadece meslekleri deneyimlemesini sağlamıyor; aynı zamanda hafta boyu süren eğlenceli kamplar, yaratıcı tasarım atölyeleri, takım oyunları ve dil pratikleriyle dolu dopdolu bir yaz okulu konsepti sunuyor.

Yaş Grubu: Farklı yaş gruplarına özel paketler sunulmaktadır.

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Yaz tatilinde çocukların vizyonunu genişletecek, ezber bozan ve tamamen klimalı iki harika müze önerimiz var:

- Rahmi M. Koç Müzesi (Hasköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli?: Haliç’in kıyısında yer alan bu müze, nostaljik arabalardan dev denizaltılara, eski uçaklardan minyatür bebek evlerine kadar çocukların hayal gücünü besleyen binlerce objeye ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar İçin: Gerçek bir denizaltının içine göz atmak, nostaljik trenle kısa bir tura çıkmak ve 'Renkli Matematik Dünyası' bölümünde interaktif deneyler yaparak bilime dokunmak çocukların unutamayacağı bir deneyim olacak.

- İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi (Yeşilköy)

Bu Hafta Neden Gitmeli?: Gökyüzüne sevdalı, uçaklara meraklı minikler için açık ve kapalı alanlarıyla muazzam bir keşif noktası. Türk havacılık tarihinin efsane savaş uçakları ve helikopterleri burada sergileniyor.

Çocuklar İçin: Dev jetlerin ve helikopterlerin arasında yürümek, kokpit tasarımlarını incelemek ve içerideki uçuş simülatöründe gerçek bir pilot gibi gökyüzünde süzülme deneyimi yaşamak heyecanı ikiye katlayacak.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Gündüzün sıcak saatlerini atlattıktan sonra, püfür püfür esen deniz havasıyla çocukların enerjisini atabileceği akşamüstü kaçış noktaları:

  • Atatürk Kent Ormanı ve Sahil Bağlantısı (Sarıyer): Devasa göletleri, ahşap yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarıyla doğanın kalbinde bir akşamüstü serinliği sunuyor. Orman havasını soluduktan sonra Baltalimanı sahil hattına inerek boğaza karşı dondurma keyfi yapabilirsiniz.

  • Florya Sahil Parkı ve Yürüyüş Yolu: Avrupa Yakası'nın en geniş yeşil sahil hatlarından biri. Çocuklar için güvenli bisiklet ve scooter yolları, devasa çocuk parkları ve hemen yanı başındaki yeşil çimenler ailece akşam pikniği yapmak için biçilmiş kaftan.

  • Moda Sahili ve Tarihi Park (Kadıköy): Anadolu Yakası'nın o nostaljik ruhunu çocuklarla yaşayın. Akşamüstü Moda Burnu'ndan gün batımını izlerken çocukların çimlerde özgürce koşmasına izin verin, ardından meşhur Moda dondurmacılarında tatlı bir mola verin.

  • Süreyya Plajı Sahili, Kaykay ve Oyun Alanı (Maltepe): Anadolu Yakası'nın çocukları ve gençleri için tam bir cazibe merkezi! Sahil boyunca uzanan çocuk oyun alanlarının yanı sıra, özellikle paten, scooter ve kaykay tutkunu çocuklar için özel olarak tasarlanmış heyecan dolu bir kaykay parkı (skatepark) bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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