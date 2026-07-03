6 – 12 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler

Yaz sıcaklarına bire bir müzikaller, atölyeler ve oyunlarla İstanbul'da kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor! 6–12 Temmuz haftasında havuzlar ve aquaparklar çocukların gözdesi olurken, hayal dünyalarını genişletecek çocuk oyunları ve müzikaller de ebeveynlerin listesinde yerini alıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Haftanın en yeni atölyeleri hangileri? 6–12 Temmuz haftasında en eğlenceli sahil ve müze rotaları nereler?

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını ya da etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.