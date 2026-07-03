6 – 12 Temmuz İstanbul Çocuk Etkinlikleri Takvimi: Yaz Tatiline Özel Çocuk Oyunları ve Atölyeler
Yaz sıcaklarına bire bir müzikaller, atölyeler ve oyunlarla İstanbul'da kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor! 6–12 Temmuz haftasında havuzlar ve aquaparklar çocukların gözdesi olurken, hayal dünyalarını genişletecek çocuk oyunları ve müzikaller de ebeveynlerin listesinde yerini alıyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? Haftanın en yeni atölyeleri hangileri? 6–12 Temmuz haftasında en eğlenceli sahil ve müze rotaları nereler?
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek, bilet almak ve haftanızı planlamak için bilet satış platformlarını ya da etkinlik merkezlerinin sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi, biletlerinizi erkenden almanızı öneririz.
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?
6 – 12 Temmuz Su Parkları, Havuzlar ve Aktiviteler
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?
Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!
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