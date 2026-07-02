İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 6 – 12 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Yazın sıcakları gibi enerjisi de yükseliyor! 6 – 12 Temmuz haftasında İstanbul'da, stadyumlardan açık hava sahnelerine kadar her köşe müziğin ritmine ayak uyduruyor. Bu hafta Ricky Martin ve The Offspring gibi dünyaca ünlü müzik otoriteleri şehre damgasını vururken ada festivalleri de gençliğin coşkusu ile dolup taşıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En eğlenceli 90'lar partileri ve yaz festivalleri nerede düzenleniyor? 6 – 12 Temmuz tarihleri arasında Harbiye Açıkhava, KüçükÇiftlik Park, Maximum Uniq, Life Park, Blind İstanbul ve Dorock XL gibi şehrin en sevilen konser alanlarında kimler konser veriyor? Gelin, hep birlikte bu haftanın müzik rotasına göz atalım.

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