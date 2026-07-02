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İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 6 – 12 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 6 – 12 Temmuz İstanbul Konser Takvimi ve Müzik Festivalleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 10:53
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Yazın sıcakları gibi enerjisi de yükseliyor! 6 – 12 Temmuz haftasında İstanbul'da, stadyumlardan açık hava sahnelerine kadar her köşe müziğin ritmine ayak uyduruyor. Bu hafta Ricky Martin ve The Offspring gibi dünyaca ünlü müzik otoriteleri şehre damgasını vururken ada festivalleri de gençliğin coşkusu ile dolup taşıyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En eğlenceli 90'lar partileri ve yaz festivalleri nerede düzenleniyor? 6 – 12 Temmuz tarihleri arasında Harbiye Açıkhava, KüçükÇiftlik Park, Maximum Uniq, Life Park, Blind İstanbul ve Dorock XL gibi şehrin en sevilen konser alanlarında kimler konser veriyor? Gelin, hep birlikte bu haftanın müzik rotasına göz atalım.

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Oğuzhan Koç: 5 Temmuz saat 21.00'de Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde sevilen parçalarını seslendiriyor.

  • Derya Uluğ Konseri: 6 Temmuz saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sevilen hitleriyle rüzgar gibi esiyor.

  • Konstantinos Argiros: 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Yunan müziğinin coşkusunu İstanbullularla paylaşıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 9 Temmuz saat 21.00'de Avalon Kadıköy sahnesinde enerjik şovlarıyla unutulmaz bir gece vadediyor.

  • Sakiler Konseri: 10 Temmuz saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde duygu yüklü şarkılarını sevenleriyle tek ağızdan söylüyor.

  • Ayça Kumsal Konseri: 10 Temmuz saat 21.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşatıyor.

  • Ricky Martin: 11 Temmuz saat 19.00'da KüçükÇiftlik Park sahnesinde dünyaca popüler hitleri ve efsanevi dans şovlarıyla İstanbul'u sallıyor.

  • İrem Derici Konseri: 11 Temmuz saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde yüksek enerjisiyle hayranlarını coşturuyor.

  • Sena Gül (Paptircem) Konseri: 11 Temmuz saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde içten melodileriyle dinleyicilerini selamlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Reckol Konseri: 5 Temmuz saat 18.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde yeraltı dünyasının enerjisini modern rap tınılarıyla yansıtıyor.

  • Oradaki Elf 'Kaotik Güzellik' Albüm Lansman Konseri: 7 Temmuz saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde yeraltı dünyasının dinamik ritimlerini hayranlarına sunuyor.

  • Kayra Konseri - Mini Tour: 12 ve 26 Temmuz'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir ve Hayal Kahvesi Emaar sahnelerinde Türkçe sözlü rap müziğin güçlü kalemlerinden biri olarak kulakların pasını siliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • REAL MUSIC REAL NIGHT: 7 Temmuz saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde müziğin ritmini hiç düşürmeden tempoyu zirveye taşıyor.

  • AURA - Tuzak Lansman Partisi: 9 Temmuz saat 18.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzik severleri yeni konseptiyle harekete geçiriyor.

  • Yacht Party | Novak: 10 Temmuz saat 17:30'da Sudatur teknesinde Boğaz manzarası eşliğinde eşsiz bir elektronik müzik ziyafeti sunuyor.

  • DJ Samet Kurtuluş - Balkan Party: 10 Temmuz saat 22:30'da Mask Beach sahnesinde coşkulu Balkan ezgilerini dans pistine taşıyor.

  • 2000's Party / Daddy-E & Dear Darling: 10 ve 18 Temmuz tarihlerinde Blind İstanbul sahnesinde 2000'lerin en sevilen ritimlerini yeniden canlandırıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Yasak Helva Konseri: 8 Temmuz saat 20.30'da Blind İstanbul sahnesinde alternatif rock ezgileriyle dinleyenleri karşılıyor.

  • The Offspring: 10 Temmuz saat 21.00'de Life Park sahnesinde punk ve rock dünyasının devlerinden biri olarak tarihi bir gece yaşatıyor.

  • Epifoni Kayıkhane Sessions - Vega: 10 Temmuz saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde efsanevi alternatif rock şarkılarını hayranlarıyla seslendiriyor.

  • Burgazada Rock vol. 5: 11 Temmuz saat 18.30'da Burgazada Cennet Bahçesi sahnesinde adanın huzurunu sert rock ritimleriyle buluşturuyor.

  • Madrigal Konseri: 11 Temmuz saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde son dönemin en sevilen alternatif rock gruplarından biri olarak büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

  • Feridun Düzağaç Konseri: 11 Temmuz saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde duygu yüklü parçalarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

  • Kurtalan Ekspres Konseri: 11 Temmuz saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde Türk rock müziğinin efsanesini sahnede yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Pop, Akustik ve Diğer Konserler

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Pop, Akustik ve Diğer Konserler

  • Bizlik Masalar - Sıla & Yaşar: 8 Temmuz saat 18.30'da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde sevilen iki dev ismi çok özel bir müzik konsepti etrafında bir araya getiriyor.

  • Seyyah Konseri: 10 Temmuz saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde dinleyenleri ruh dinlendiren bir akustik yolculuğa çıkarıyor.

  • Attila Atasoy 'Nasıl Bir Gece Olsun?' Konserleri: 11 Temmuz saat 20:00'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi sahnesinde klasikleşmiş parçalarıyla seyirci karşısına çıkıyor.

  • Gülinler Konseri: 11 Temmuz saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde özgün performansı, farklı tarzı ve samimi enerjisiyle konukları büyülüyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ ile Türkçe Pop Gecesi: 8, 10, 15, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde geçmişin tatlı anılarını tazeleyen şarkılarla coşturuyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Parti: 10 Temmuz saat 21:30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde dinleyicileri nostaljik bir müzik şölenine davet ediyor.

  • 90'lar Kafası: Nihat Sırdar: 11 Temmuz saat 21:00'de JJ Arena sahnesinde unutulmaz anonsları ve 90'ların hitleriyle kesintisiz bir eğlence sunuyor.

  • Dj Melek Özçağan ile Türkçe Pop Gecesi: 11 Temmuz saat 21:00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde en hareketli Türkçe pop şarkılarını dinleyicilerle buluşturuyor.

  • 90'lar Gecesi: 11 Temmuz saat 21:00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) sahnesinde retro kuşağının kült şarkılarını dans pistine getiriyor.

  • DJ Mert Demir ile Türkçe Popun Efsane Yılları 90'lar 2000'ler Gecesi: 11 Temmuz saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 11 ve 17 Temmuz tarihlerinde Blind İstanbul sahnesinde bitmeyen bir dans enerjisi vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik & Enstrümantal Müzik Konseri Var mı?

  • Midnight Symphony: 9 Temmuz saat 20.00'de Kırım Kilisesi sahnesinde, mekanın mistik ve büyüleyici atmosferinde klasik tınıları yankılandırıyor.

  • Candle Experience - Moda Kilisesi: 11 Temmuz saat 19:00'da All Saints Moda Kilisesi mekanında mum ışığı altında dinlendirici ve büyüleyici bir enstrümantal dinleti sunuyor.

  • Musicandle Concerts 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde Saint Antuan Kilisesi sahnesinde mumların aydınlattığı tarihi bir atmosferde müzik ziyafeti sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri & Festivaller

  • Idol House: Büyük Final: 5 Temmuz saat 19.00'da Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde görkemli bir şölen sunuyor. 

  • Karaoke Gecesi: 6 ve 27 Temmuz tarihlerinde Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu dinleyicilere devrederek yıldızlaşma şansı sunuyor.

  • Off Campus Quiz Night & After Party: 9 Temmuz saat 20:00'de Community Hub sahnesinde müzik ve bilgi yarışmasını birleştirerek katılımcılara rekabet dolu bir eğlence vadediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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