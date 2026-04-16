5G’ye Geçmemize Rağmen İnternet Neden Hala Yavaş?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 16:47

Son dönemde birçok kişi telefonunda 5G simgesini görmeye başladı. Ancak hız konusunda beklentiler karşılanmıyor. Hatta bazı durumlarda internet daha da yavaş hissediliyor. Bu durumun nedeni merak ediliyor. Konuyu içerik üreticisi 'herkodolog' detaylı şekilde anlattı.

5G var ama aslında tam anlamıyla yok. İyi de nasıl?

Türkiye’de kullanılan 5G sistemi iki farklı yapıdan oluşuyor. SA yani gerçek 5G altyapısı ve NSA yani 5G’nin 4.5G’ye bağlı çalışan versiyonu. Şu an operatörlerin büyük kısmı NSA sistemini kullanıyor. Bu da telefon ekranında 5G yazsa bile aslında 4.5G altyapısının kullanıldığı anlamına geliyor.

Bu durum, yoğun bir otobanın sadece bir şeridini kullanmaya benziyor. Aynı altyapıyı çok fazla kişi kullandığı için hız düşüyor ve internet beklenenden yavaş oluyor. Üstelik NSA sistemi hem 5G hem LTE bağlantısını aynı anda kullandığı için cihazın bataryasını da daha hızlı tüketiyor.

Yapılan hız testleri de ayrı bir sorun yaratıyor. Çünkü bu testler bağlantının tüm kapasitesini zorladığı için çok yüksek veri tüketimine neden oluyor. Bu da kullanıcıların kısa sürede paketlerini bitirmesine yol açabiliyor.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
