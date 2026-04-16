5G’ye Geçmemize Rağmen İnternet Neden Hala Yavaş?

Türkiye’de kullanılan 5G sistemi iki farklı yapıdan oluşuyor. SA yani gerçek 5G altyapısı ve NSA yani 5G’nin 4.5G’ye bağlı çalışan versiyonu. Şu an operatörlerin büyük kısmı NSA sistemini kullanıyor. Bu da telefon ekranında 5G yazsa bile aslında 4.5G altyapısının kullanıldığı anlamına geliyor.

Bu durum, yoğun bir otobanın sadece bir şeridini kullanmaya benziyor. Aynı altyapıyı çok fazla kişi kullandığı için hız düşüyor ve internet beklenenden yavaş oluyor. Üstelik NSA sistemi hem 5G hem LTE bağlantısını aynı anda kullandığı için cihazın bataryasını da daha hızlı tüketiyor.

Yapılan hız testleri de ayrı bir sorun yaratıyor. Çünkü bu testler bağlantının tüm kapasitesini zorladığı için çok yüksek veri tüketimine neden oluyor. Bu da kullanıcıların kısa sürede paketlerini bitirmesine yol açabiliyor.