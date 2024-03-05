5 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz günlerde katıldığı YouTube programında eski aşkı Ümit Sayın'la bir bebek sahibi olabileceklerini fakat kendisiyle evlenmeyince aldırmak zorunda kaldığını açıklayan Zeynep Dizdar'ın sözleri eski aşkını rahatsız etti. Konuyla ilgili konuşan Ümit Sayın, Zeynep Dizdar'a sert çıktı.
2. SHOW TV ekranlarının sevilen dizilerinden Sandık Kokusu'nun oyuncu ekibi, düzenledikleri eğlence gecesinde çektikleri videolarla izleyenlerini keyiflendirdi. Metin Akdülger'in ekip arkadaşları tarafından Biscolata erkeğine dönüştürüldüğü anlar ise sosyal medyada viral oldu.
3. Demet Akalın, yasak aşk yaşadıktan sonra dördüncü kez nikah masasına oturan biricik arkadaşı Ebru Gündeş'in evlilik kararı hakkında ilk kez konuştu.
4. Geçtiğimiz yaz ayrılma kararı alan güzeller güzeli Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello kısa bir süre sonra anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Sonrasında Vergara'nın yaptığı açıklama ile boşanma nedenleri herkesi oldukça şaşırtmıştı. Şimdilerde ikilinin arasında akıl almaz bir kıskançlık krizi tuttu.
5. 'İşte Benim Stilim' programıyla tanıdığımız ünlü modacı İvana Sert şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla epey gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert, oranın kültürüne dair bazı açıklamalarda bulundu.
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6. Söylemezsem Olmaz'da yine dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Hande ve Hakan'ın arasının bozuk olduğu için araya Arzu Sabancı'nın girdiği söylendi!
7. Dünyaca ünlü model Heidi Klum yıllar önce taktığı kanatlarla 50 yaşında yeniden kamera karşısına geçti. Görenlerin inanamadığı fotoğraflar resmen yıllara meydan okumuş dedirtti.
8. Galatasaray'ın yıldız orta sahası Kerem Demirbay ile ekranların sevilen oyuncularından Necip Memili bir araya geldi. Kerem Demirbay yaptığı paylaşımda Çukur'a gönderme yaparak "Cumalı abim" notuyla Necip Memili ile birlikte olduğu anları takipçileriyle paylaştı.
9. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziğini besteleyen Cahit Berkay'dan yıllar sonra Türkan Şoray itirafı geldi.
10. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi pavyonda çalışan Dilber karakteriyle gündemden düşmezken, Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İnci Taneleri'nin çekildiği pavyon için gezi turları düzenlenmeye başladı.
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11. Eski oryantal, yeni şarkıcı Didem Kınalı önceki gece sahne aldığı mekanda, konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.
12. Son zamanlarda Kraliyet ailesinin başına gelenleri duymayan görmeyen kalmamıştır. Önce Galler Prensesi'nin hastalığı sonra İngiltere kralının kanser teşhisi derken tüm saray görevleri Kraliçe Camilla'ya yüklenmiş durumda. Edinilen son bilgiye göre Kate Middleton'un dayısı aileye yeni bir baş ağrısı kazandırdı.
13. Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, bu sefer estetik haberleriyle gündeme geldi. Yüzüne gençleştirme işlemleri yaptıran Yonca Evcimik adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.
14. Ünlü şarkıcı ve sunucu Yeliz Yeşilmen, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda Yeşilmen'in 4 ay önce kaybettiği babasıyla ilgili yaptığı açıklamalar akıllara Yusuf Güney'i getirdi. Yeşilmen, 'Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı.' açıklaması dikkat çekti.
15. Geçtiğimiz günlerde başına talihsiz bir olay gelen ve ayağını kıran güzel isim Victoria Beckham geçtiğimiz günlerde düzenlenen Paris Moda Haftasına yeni tasarımlarıyla oluşturduğu defilesiyle katıldı. Başına geleceklerden habersiz ünlü isim protesto ile karşı karşıya kaldı.
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16. Mehmet Dinçerler dansları ve şarkılarıyla gündemimizden bir an olsun düşmeyen Hadise'yle yaşadığı aşkın ardından nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcıyla olan evlilikleri yalnızca birkaç ay süren Mehmet Dinçerler geçtiğimiz gün Bebek'te bir hanımefendiyle görüntülendi. Herkes "yeni sevgili" derken konu bambaşka çıktı!
17. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç yakın arkadaş. Bilmeyenleriniz varsa birlikte vakit geçirmekten de oldukça keyif alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde birlikte şarkı söyledikleri videonun ardından çok konuşulan Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy olmasa başarılı olamayacağını söyledi.
18. Geçtiğimiz yıl frontotemporal demans hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Bruce Willis kariyerini yarıda bırakarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aktörün eşi Emma Heming, Wills'in sağlık durumuyla ilgili yapılan asılsız haberlere tepki gösterdi.
19. Deprem fobisi yüzünden İzmir, Urla'dan kendine bir ev alan Zeynep Bastık, dün akşam İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depreme İstanbul'da yakalandı. Ciddi bir deprem fobisi olan Bastık, deprem ile sallandığını ve ağlama krizine girdiğini belirtti.
20. Geçtiğimiz yıl 'Yılın Kişisi' seçilen başarılı şarkıcı Taylor Swift, geçtiğimiz günlerde Singapur'da çok konuşulacak bir konser verdi. Konserde, Blackpink grubunun üyesi Lisa da vardı.
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21. 7 aylık hamile oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'yla ilk fotoğraf çekimini gerçekleştirdi. Yakın dostu Selim Akar'ın objektifine poz veren Vuslateri, tarzına yakışır çekimle hamilelik sürecini ölümsüzleştirdi!
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