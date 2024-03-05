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Bu Ara Dertli Kederli Olan Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısının Çağatay Ulusoy Olmasa Başarısız Olacağını Söyledi

Bu Ara Dertli Kederli Olan Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısının Çağatay Ulusoy Olmasa Başarısız Olacağını Söyledi

Çağatay Ulusoy
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.03.2024 - 16:15

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç yakın arkadaş. Bilmeyenleriniz varsa birlikte vakit geçirmekten de oldukça keyif alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde birlikte şarkı söyledikleri videonun ardından çok konuşulan Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy olmasa başarılı olamayacağını söyledi.

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Sosyal medyanın ve özellikle yaz dizilerinin yakışıklı prensi Mustafa Mert Koç, "Yeter" isimli dizi ile birlikte ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.

Sosyal medyanın ve özellikle yaz dizilerinin yakışıklı prensi Mustafa Mert Koç, "Yeter" isimli dizi ile birlikte ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.

Sosyal medyanın yakışıklı yüzlerinden biri olan Koç, Türkiye'de ve Amerika'da aldığı özel derslerin ardından atıldığı oyunculuk sektöründe oldukça başarılı olan isimlerden bir tanesi oldu.

Şahin Tepesi, Benim Adım Melek, Bir Peri Masalı ve son olarak Yaz Şarkısı dizisi ile ekranlara gelen Koç'un tek yeteneği oyunculuk da değil elbette.

Şahin Tepesi, Benim Adım Melek, Bir Peri Masalı ve son olarak Yaz Şarkısı dizisi ile ekranlara gelen Koç'un tek yeteneği oyunculuk da değil elbette.

Kendisi müzik alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllardan beridir sürdürdüğü müzik kariyerinde hayranlarını oldukça mutlu ediyor.

Bilmeyenler için Mustafa Mert Koç'un yakın arkadaşlarından bir tanesi de Çağatay Ulusoy.

Bilmeyenler için Mustafa Mert Koç'un yakın arkadaşlarından bir tanesi de Çağatay Ulusoy.

Uzun bir süredir dijitale iş yaptığını gördüğümüz ve ekranlardan uzak duran Çağatay Ulusoy da Gaddar ile geri dönüşüyle hepimizi heyecanlandırmıştı.

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmayan Ulusoy'un pozlarını arkadaşlarının profillerinden görüyoruz böylece.

Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmayan Ulusoy'un pozlarını arkadaşlarının profillerinden görüyoruz böylece.

Mustafa Mert Koç da bu isimlerden biri yani. Kendisi birlikte oldukları anlardan nadir de olsa paylaşım yapıyor.

Hatta geçtiğimiz gün Instagram hikayelerinde paylaşmış olduğu videoyla bizi hayrete düşürmüştü. Yeni şarkısı "Sessizim"i Çağatay Ulusoy ile söylediği anlar viral oldu.

Tepkileri burada paylaşmıştık:

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İkilinin çok konuşulan videosundan sonra Mustafa Mert Koç arkadaşı Çağatay Ulusoy için göğsünü kabartacak pek çok açıklamada bulundu.

İkilinin çok konuşulan videosundan sonra Mustafa Mert Koç arkadaşı Çağatay Ulusoy için göğsünü kabartacak pek çok açıklamada bulundu.

Birlikte seslendirdikleri Sessizim şarkısının melodisini de Çağatay Ulusoy ile birlikte bulduklarını söylüyor ünlü oyuncu.

Ayrıca şarkısının yakaladığı başarının da Çağatay Ulusoy sayesinde olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca şarkısının yakaladığı başarının da Çağatay Ulusoy sayesinde olduğunu düşündüğünü ifade etti.

'Müzik yaparken duygularımı sadece onunla paylaşırım. Gitarda çok usta, bana çok yardımcı oldu. Çağatay Olmasaydı şarkım bu kadar çok duyulmazdı diye düşünüyorum.'

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