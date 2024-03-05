Bu Ara Dertli Kederli Olan Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısının Çağatay Ulusoy Olmasa Başarısız Olacağını Söyledi
Bu Ara Dertli Kederli Olan Mustafa Mert Koç Yeni Şarkısının Çağatay Ulusoy Olmasa Başarısız Olacağını Söyledi
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç yakın arkadaş. Bilmeyenleriniz varsa birlikte vakit geçirmekten de oldukça keyif alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde birlikte şarkı söyledikleri videonun ardından çok konuşulan Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy olmasa başarılı olamayacağını söyledi.
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Sosyal medyanın ve özellikle yaz dizilerinin yakışıklı prensi Mustafa Mert Koç, "Yeter" isimli dizi ile birlikte ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştı.
Şahin Tepesi, Benim Adım Melek, Bir Peri Masalı ve son olarak Yaz Şarkısı dizisi ile ekranlara gelen Koç'un tek yeteneği oyunculuk da değil elbette.
Bilmeyenler için Mustafa Mert Koç'un yakın arkadaşlarından bir tanesi de Çağatay Ulusoy.
Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanmayan Ulusoy'un pozlarını arkadaşlarının profillerinden görüyoruz böylece.
Hatta geçtiğimiz gün Instagram hikayelerinde paylaşmış olduğu videoyla bizi hayrete düşürmüştü. Yeni şarkısı "Sessizim"i Çağatay Ulusoy ile söylediği anlar viral oldu.
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İkilinin çok konuşulan videosundan sonra Mustafa Mert Koç arkadaşı Çağatay Ulusoy için göğsünü kabartacak pek çok açıklamada bulundu.
Ayrıca şarkısının yakaladığı başarının da Çağatay Ulusoy sayesinde olduğunu düşündüğünü ifade etti.
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