5 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Ceren Karakoç'un kahkahalarla anlattığı aldatma hikayesi eleştiri yağmuruna tutuldu.
Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik estetiklerinden sonra bambaşka birine dönüşmüştü. Ünlü şarkıcı katıldığı bir programda yaptırdığı tüm işlemleri sıraladı.
Geçtiğimiz günlerde Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Berfu Yenenler'e Avşar kızı tarafından "ünlü olmak için eşine yürümüşsün" iması gelmişti! Sosyal medyada hızla yayılan taşı gören Eser Yenenler, eşini korumak yerine kendini övmeyi tercih etti! 😂
Bircan Bali'nin Dilan Polat'ın evinde olduğunu iddia ettiği programa ünlü fenomenin avukatı Hüseyin Kaya bağlandı. Kaya, bu iddiaların saçmalık olduğunu söyleyerek tüm iddiaları reddetti ve Bircan Bali'ye medya artığı dedi. Bircan Bali ise öfkeden deliye döndü.
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, anlaşması olduğu ünlü otomobil markası ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun iş birliğinin sona erme nedeninin ise Cavadzade'nin istek ve kaprisleri olduğu söylendi.
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Eylül Öztürk ve Deniz Akkaya tartışması dönem dönem alevleniyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında isim vermeden paragraflarca açıklama yapan Eylül Öztürk hem açıklamaları hem manidar göndermeleri ile akıllara tek bir ismi getirdi!
Gülçin krizinin bitmediği Hepsi Grubu'nun konuya dair bir açıklamada bulunmayan tek ferdi Cemre Kemer de sessizliğini bozdu!
Emrullah Erdinc, Söylemezsem Olmaz programına geri dönen Bircan Bali'nin, "Dilan Polat cezaevinde değil 2 aydır evinde" iddialarına sert çıkıştı.
38. yaş doğum gününden bir kare paylaşan Fahriye Evcen'in pastası sosyal medya kullanıcılarına büyük goygoy malzemesi çıkardı... Detaylar 👇
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