4 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sosyal medya hesabından "kocamın gözünden" notuyla paylaştığı fotoğrafa yapılan yorumlara sessiz kalmayan Pınar Altuğ 'un cevapları gündem oldu.
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Magazinbak'ın haberine göre Seren Serengil'in uyguladığı filtre Feyza Altun'un kafasını bir büyütüp, bir küçültünce ortaya komik görüntüler çıktı!
Aramızda Kalmasın'ın özel haberine göre, Burak Özçivit Bodrum'daki evinde görüntülendi, aldığı kilolarla dikkat çeken ünlü ismin değişimi kısa sürede dillere düştü.
Günümüzün en tartışmalı ilişkilerinden birini yaşayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisi bu sefer de Arap turistlerin kameralarına baş başa romantik bir yemek yerken yakalandı.
Takipçisi tarafından mercek altına alınan Burcu Esmersoy hamilelik iddialarına cevap verdi.
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Ünlü pop şarkıcılarımızdan Bengü, geçtiğimiz günlerde Kaan Ölker'in programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Bengü'nün yaptığı bir açıklama ise gündem oldu.
Yağmur Tanrısevsin, Milli takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlenmesiyle birlikte Almanya'da üçlü çektirdiği görüntülerle geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Tanrısevsin'in bugünkü paylaşımı ise tüm takipçileri için sürpriz oldu.
Ünlü Youtuber Berkcan Güven, geçtiğimiz akşam Twitter gündemini sallayacak bir paylaşım yaptı. Zeynep Bastık'ın dans videosunu paylaşan bir magazin sayfasının paylaşımını alıntılayıp ''tamam, toplanıp sana Tyla diyeceğiz'' demişti. Bugün ise yaptığı bir paylaşımla sarhoş olduğunu ve bir daha bunun tekrarlanmayacağını açıkladı.
Son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri hiç şüphesiz ki Köfn! Pek çok şarkısıyla listelerin vazgeçilmezi haline gelen grup hakkında sevenlerini üzen bir haber geldi. Grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in birbirlerini takipten çıkması sonrası "Köfn dağıldı!" haberleri de hızla yayıldı.
Sabancı ailesinin gözde gelini Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde teknedeki pozlarında "ayak linci" yiyen sosyetik güzel ele güne inat tadında paylaştığı fotoğraflarla bir kez daha gündem oldu.
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