4 Ocak 1948'de İngiltere'den Bağımsızlığını Kazanan Myanmar'daki Askerlerimizin Hikayesi Yüreğinizi Burkacak
4 Ocak 1948'de İngiltere'den Bağımsızlığını Kazanan Myanmar'daki Askerlerimizin Hikayesi Yüreğinizi Burkacak
Bugün 4 Ocak. Eski adıyla Burma, yeni adıyla Myanmar'ın Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü.
Asya ücralarındaki bu ülke ile Türkiye arasında pek bir benzerlik yok. İki ülke arasındaki ilişkiler de pek gelişmiş değil.
Buna rağmen bu ülkede bugün dahi yatmakta olan emanetlerimiz var.
Peki, nasıl mı?
Bu içeriğimizde sizleri hüzünlü bir tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkaracağız.
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1960 senesinin ilk günlerinde, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği'nde gün oldukça sıradan başlamştı. Büyükelçilik ofisinin telefonu çaldı. Arayan Asya ücralarında keşfe çıkmış bir Türk gezgindi ve mutlaka büyükelçi ile görüşmek istediğini söylüyordu.
Gelin görün ki Büyükelçi'nin Tayland'daki görev süresi bitmek üzereydi. Neyse ki Büyükelçi çok da uzak olmayan bir yere, Yeni Delhi'ye Büyükelçi olarak atandı.
Türkiye’den 10 bin kilometre mesafede, Asya ücralarında bu insanların toplu ölümü nasıl gerçekleşmişti? Tarihte Osmanlı Devleti'nin bu bölgeye yaptığı bir sefer veya katıldığı bir savaş yoktu.
Esir Türk askerleri, İngiliz İmparatorluğu tarafından gemilere doldurulup Britanya Kolonisi olan Hindistan ve Burma'ya götürülmüş; buralarda ağır koşullar altında çalıştırılmış ve hiçbirisi evlerine dönememişti.
İngilizler her tutsak askere ayda 40 sigara bir sabun veriyor; 400'er kişilik ilkel barakalarda yaşatıyorlardı.
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Büyükelçi Necdet Kent, konuya ilişkin bir rapor hazırlayıp Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. 173 kişilik isim listesi teyit edildi. Kent'in ardından Yeni Delhi'de göreve başlayan Seyfullah Esin de işin peşini bırakmadı.
Aradan geçen uzun yılların ardından çalışmalar sonuç verdi. 1996 yılında Thayat şehrinde bir Türk Anıt Mezarlığı Askeri törenle açıldı. Anıt Mezarlığın kitabesine Türkçe olarak şu cümleler yazıldı:
Uzun uğraşlar sonucu tespit edilen ve yaptırılan anıt mezarlığın akıbeti ise ne yazık ki çok iyiye gitmedi. Myanmar'da Türk Büyükelçiliği olmadığı için uzaktan akreditasyonla idare edilen ilişkiler yeterli değildi. Mezarlığın bakımı düzenli olarak yapılamadı.
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