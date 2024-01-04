4 Ocak 1948'de İngiltere'den Bağımsızlığını Kazanan Myanmar'daki Askerlerimizin Hikayesi Yüreğinizi Burkacak

Bugün 4 Ocak. Eski adıyla Burma, yeni adıyla Myanmar'ın Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü.

Asya ücralarındaki bu ülke ile Türkiye arasında pek bir benzerlik yok. İki ülke arasındaki ilişkiler de pek gelişmiş değil.

Buna rağmen bu ülkede bugün dahi yatmakta olan emanetlerimiz var.

Peki, nasıl mı?

Bu içeriğimizde sizleri hüzünlü bir tarihin derinliklerinde yolculuğa çıkaracağız.