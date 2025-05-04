4 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"
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Özgür Özel’e Saldırı: AKM’de Düzenlenen Törene Katılmıştı
Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu
Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”
Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı
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Zafer Partisi'nden "Sarı Torba" Açıklaması: "İç Denetim Süreci Başattık"
Arda Güler'den Celta Vigo'ya Muhteşem Gol!
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Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı
Adile Naşit'in Yeğeni Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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