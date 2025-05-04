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4 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

4 Mayıs Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.05.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"

Sırrı Süreyya Önder’in Kızı Ceren Önder Kandemir'den Babasına Mektup: "Dostluğuna Doyamadım"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Önder için AKM’de düzenlenen törende kızı Ceren Önder Kandemir babasına yazdığı mektubu okudu. Ceren Önder Kandemir babası için, “Babalığına çok doydum. Dostluğuna doyamadım.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’e Saldırı: AKM’de Düzenlenen Törene Katılmıştı

Özgür Özel’e Saldırı: AKM’de Düzenlenen Törene Katılmıştı

AKM’de Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı S.T. isimli bir kişinin gerçekleştirdiğini ve saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu

Özgür Özel’e Yumruklu Saldırı: Gözaltına Alınan Saldırganın Kimliği Belli Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM önünde yumtuklu saldırıya uğradı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan S.T.’nin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova, saldırganın Selçuk Tengioğlu olduğunu ve cinayet ile hırsızlıktan sabıkası olduğunu ifade etti.

Gazeteci Alican Uludağ, saldırganın Alpaslan Türkeş'in yakın korumalığını yapan ve geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi'ne katılan Davut Tengioğlu'nun kardeşi olduğunu ifade etti.

Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”

Saldırıya Uğrayan Özgür Özel’den İlk Açıklama: “Kırgınlığım ve Küskünlüğüm Yok”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı saldırı sonrasında ilk açıklamasını yaptı. 

“Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok.” diyen Özgür Özel, “Birileri bugün barış konuşulmasın istiyor. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok. Kimseye kızgınlığım, küskünlüğüm yok' ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 18 gün yoğun bakımda kalan Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dem Parti Milletvekili ve  TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de bir anma töreni düzenlendi. 

Anma töreninin ardından iki ekolojist solist ablukasındaki Gezi Parkı'na girerek, Önder'in mezarına serpmek üzere toprak aldı.

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Zafer Partisi'nden "Sarı Torba" Açıklaması: "İç Denetim Süreci Başattık"

Zafer Partisi'nden "Sarı Torba" Açıklaması: "İç Denetim Süreci Başattık"

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesi sonrasında tepki çeken paylaşımlarda bulunmuştu. 

Savcılığın da soruşturma başlattığı olayla ilgili Zafer Partisi’nden açıklama geldi. Paylaşımların eleştirildiği açıklamada sorumlular için de iç denetim sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Arda Güler'den Celta Vigo'ya Muhteşem Gol!

Arda Güler'den Celta Vigo'ya Muhteşem Gol!

La Liga'nın 34. haftasında evinde Celta Vigo'yu konuk eden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11 başladığı karşılaşmada harika bir gole imza attı. Eflatun-beyazlılar, Arda'nın attığı golle skorda üstünlüğü ele aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Törenine Katılan Özgür Özel Alkışlarla Karşılandı

Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Törenine Katılan Özgür Özel Alkışlarla Karşılandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Dem Parti Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen anma töreni çıkışında CHP Lideri Özgür Özel'e yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Görevliler tarafından hızla alandan uzaklaştırılan şahsın, 2 çocuğunu öldürdüğü ve hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi. 

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine de katıldı. Cenazenin yapıldığı alana gelen Özel, alkışlarla kaşılandı.

Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Sırrı Süreyya Önder'in Mezarına Serpmek İçin Polis Ablukasındaki Gezi Parkından Toprak Alındı

Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 18 gün yoğun bakımda kalan Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dem Parti Milletvekili ve  TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder için bugün AKM'de bir anma töreni düzenlendi. 

Anma töreninin ardından iki ekolojist solist ablukasındaki Gezi Parkı'na girerek, Önder'in mezarına serpmek üzere toprak aldı.

Adile Naşit'in Yeğeni Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti

Adile Naşit'in Yeğeni Ünlü Oyuncu Necip Naşit Özcan Hayatını Kaybetti

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni ünlü tiyatrocu ve oyuncu Necip Naşit Özcan'dan acı haber geldi. Beyin kanaması geçirmesinin ardından hastanede tedavi gören Özcan'ın, 22 Nisan'da sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanmıştı. Usta oyuncu 68 yaşında hayatını kaybetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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