4 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Duygu Özaslan'ın arasına şarap kadehi sıkıştırdığı keçi ayakkabıları toynağa benzetilince dillere fena düştü!
Serenay Sarıkaya'nın tanıdığı bir hayranını görünce verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
Samimi ve dobra tavırları ile bilinen İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Avşar'ın İrem Derici'nin özel hayat itiraflarına verdiği yanıt şoke etti.
Ünlü sanatçı Tarkan'dan sokak hayvanlarına yönelik öldürme sözlerine tepki geldi. Ünlü sanatçı belediyelere seslendi. "Bize katliam değil çözüm yakışır" dedi.
İnci Taneleri dizisi ile son dönemde sık sık gündeme gelen Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ikilinin dudak dudağa görüntüleri çıkmıştı. Erdoğan, görüntüler hakkında 'Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki' Cansu Taşkın cephesinden ilk açıklama geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Aşklarını artık gizlemeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, geçtiğimiz akşam beraberlerdi. İkiliyi görüntülenmek isteyen muhabirlerin mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildiği söylenmişti. Çiftten yaşanan saldırı haberlerine dair ilk açıklama geldi.
Serenay Sarıkaya'yla olan göndermeleşmeleri yüzünden eleştirilen Cem Yılmaz gösteri anında hızını alamayıp Hasan Can Kaya'ya da sataşmıştı. Kaya'dan gelen "veteran komedyen" yanıtı sonrası olaylar daha da hareketlendi. Günden güne büyüyen komedyen polemiğine bu sefer de Hamdi Alkan dahil oldu!
Mutlu aileleri ve sevimli çocuklarıyla herkesin beğenisini kazanmış gözde çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozları çok sevilmişti! Gıpta ile bakılan çiftin kareleri incenlendikçe, Kobal'ın ayakkabısındaki topuk detayı dikkat çekti.
Merakla beklenen "Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği" listesi TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. Büyük ses getiren listede ülkemizi temsil eden 5 oyuncu yer alırken medarı iftiharımız Kıvanç Tatlıtuğ'un olmaması epey tadımızı kaçırdı.
Son olarak Hayat Bugün dizisiyle ekranlarımıza gelen oyuncu Hande Doğandemir kendi kurduğu markayı tanımak için çektiği bir makyaj videosu yayınladı. Ünlü oyuncunun influencer modunda çektiği video bazı kullanıcılardan tepki topladı. Özellikle bir kişinin yorumu vardı ki, Hande Doğandemir bile konuya dahil olup tartışmaya katıldı.
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