4 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde "sonsuza dek evet" diyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, after partiye giriş yapmadan önce ilk karı-koca röportajını verdi!
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'dan sonra günün bir başka düğünü de Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek sahipliğinde gerçekleşti! Dünyaevine giren çiftin düğününe ünlüler akın ederken, her misafir eğlencenin adeta dibine vurdu!
Geçtiğimiz saatlerde "sonsuza kadar evet" diyen Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün klibi taze çıktı! Hem dünya tatlısı Melisa'yı ve kombinini hem de başından sonuna o anları görebildiğimiz videonun her bir detayı hayran bıraktı.
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen yılın düğününe ünlüler akın etti desek yeri! Acun Ilıcalı'yı düğün gününde yalnız bırakmayan isimlerden bir tanesi de Hülya Avşar oldu. Avşar, yeni gelin Altunkaya'yı övmelere doyamadı.
Son dönemde 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programında konuklarına yönelttiği sorular ile gündeme gelen Hülya Avşar'ın yıllar önce Banu Alkan'ı kilosundan vurarak yerin dibine sokmaya çalıştığı anlar yeniden gündem oldu!
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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğün günü geldi çattı! Birkaç saat önce "sonsuza dek evet" diyen çift, şu an parti kısmının yolunu tutmuş durumda. Davetlilere getirilen sosyal medya yasağı sebebiyle, bundan sonrasında içeriden fotoğraf veya video gelecek mi bilmiyoruz fakat ilk gelinliği yorumlamakla geceyi başlatalım diyoruz!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran 15. günde de hala bulunamadı. Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç'ten 'Narin Nerede?' çıkışı geldi.
Merakla beklenen düğünden ilk kare sosyal medyaya düştü bile! Yine farkını ortaya koyan Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya'yla düğün mekanına sürat teknesiyle geldi!
Yılın düğününe saatler kaldı! Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ve davetliler büyük bir özenle hazırlanırken, düğüne katılamayacak olan Hadise'den ince hareket geldi. Uzun bir süredir Acun Ilıcalı'yla küs olduğu dedikoduları dolaşan Hadise, Venedik'e gidince alevlenen küslük iddialarını kendi elleriyle söndürdü!
Geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri iddia edilen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ani bir kararla evlenmeye karar veren ünlü çift bu kez de acil olarak düğün mekanı arıyor!
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