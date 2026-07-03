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36. NATO Zirvesi Ankara Rehberi: Misafirler ve Gazeteciler İçin Hava Durumu, Ulaşım ve Pratik Bilgiler

36. NATO Zirvesi Ankara Rehberi: Misafirler ve Gazeteciler İçin Hava Durumu, Ulaşım ve Pratik Bilgiler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 12:59 Son Güncelleme: 03.07.2026 - 13:19
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Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. 32 üye ülkenin devlet başkanları, yüzlerce bakan ve binlerce uluslararası basın mensubu Ankara NATO Zirvesi için başkentte bir araya gelecek. Şehre ilk kez gelen yabancı misafirler ve yoğun gündemi takip eden gazeteciler için en çok merak edilen Ankara pratik bilgilerini tek bir rehberde topladık. 

Peki, 7-8 Temmuz'da Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara Havalimanı'ndan ulaşım ne kadar sürüyor? Ankara'da nereye gidilir? Ne alınır? 

İşte, detaylar.

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Ankara'da Hava Durumu: NATO Zirvesi Tarihlerinde Hava Durumu Nasıl?

Ankara'da Hava Durumu: NATO Zirvesi Tarihlerinde Hava Durumu Nasıl?

Zirvenin gerçekleşeceği 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara genelinde yaz sıcaklıkları etkisini hissettirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre zirve günlerinde hava durumu şu şekilde olacak:

  • 07 Temmuz Salı: Ankara'da hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık ise 29°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranının %34 ile %87 arasında değişmesi beklenirken, rüzgar hızı saatte 6 km civarında oldukça hafif seyredecek.

  • 08 Temmuz Çarşamba: Zirvenin ikinci gününde de sıcaklık bir tık artarak en yüksek 31°C seviyesine ulaşacak. Gece ve sabahın ilk saatlerinde ise en düşük sıcaklık 16°C olacak.

Uyarı: Ankara'nın karasal iklimi nedeniyle akşam saatlerinde sıcaklık hızlı düşmektedir. Özellikle açık havada yayın yapacak gazetecilerin ve geç saatte intikal edecek delegasyonların yanlarına hafif bir ceket almaları önerilir.

Türkiye Hangi Saat Diliminde: Ankara'da Saat Kaç?

Türkiye Hangi Saat Diliminde: Ankara'da Saat Kaç?

Türkiye, tüm yıl boyunca UTC+3 (GMT+3) sabit saat dilimini kullanmaktadır. Zirveye katılacak yabancı konukların saat farkını takip edebilmesi için bazı merkezlerin durumları şu şekildedir:

  • Londra (BST): Ankara'dan 2 saat geridedir.

  • Brüksel / Berlin (CEST): Ankara'dan 1 saat geridedir.

  • Washington D.C. (EDT): Ankara'dan 7 saat geridedir.

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) - Beştepe Ulaşım

Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) - Beştepe Ulaşım

Zirve için şehre gelecek tüm heyetler ve liderler Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) üzerinden şehre giriş yapacak. Havalimanı, zirvenin kalbi olan Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşık 30 km mesafede yer alıyor.

  • VİP ve Protokol: Devlet başkanları ve resmi heyetler için özel protokol yolları ve eskortlu araçlar tahsis edilecek.

  • Basın ve Genel Katılımcılar: Havalimanından şehir merkezine (Kızılay, AŞTİ) ulaşım için Havaş otobüsleri ve 7/24 hizmet veren havalimanı taksileri kullanılacak.

Trafik Uyarısı: 7-8 Temmuz günlerinde Ankara Valiliği kararıyla bazı ana arterler ve metroların belirli durakları (Bahçelievler ve Söğütözü gibi) trafiğe kapatılacağı veya kontrollü geçiş sağlanacağı için seyahat süreleri normalden uzun sürecek.

Şehirler Arası Ulaşım: Ankara’dan İstanbul, İzmir ve Antalya’ya Nasıl Gidilir?

Şehirler Arası Ulaşım: Ankara’dan İstanbul, İzmir ve Antalya’ya Nasıl Gidilir?

Zirve sonrası Türkiye’nin diğer büyük şehirlerini veya turizm merkezlerini ziyaret etmek isteyen yabancı misafirler ve basın mensupları için en hızlı ulaşım alternatifleri:

Ankara - İstanbul Arası Ulaşım

  • Yüksek Hızlı Tren (YHT): Ankara Garı'ndan kalkan YHT ile İstanbul (Söğütlüçeşme) arası yolculuk yaklaşık 4 - 4.5 saat sürecek. En konforlu seçeneklerden biridir.

  • Uçak: Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı (IST) veya Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) uçuşlar ortalama 1 saat sürmektedir.

  • Karayolu: Otoyol üzerinden otobüs veya özel araçla seyahat yaklaşık 5 saat sürecek.

Ankara - İzmir Arası Ulaşım

  • Uçak: Ankara - İzmir (ADB) direkt uçuşları yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Zaman kazanmak isteyenler için en ideal yoldur.

  • Karayolu: Otobüs veya özel araçla seyahat etmek isteyenler için mesafe yaklaşık 590 km olup, yolculuk ortalama 6-7 saat sürecek.

Ankara - Antalya Arası Ulaşım

  • Uçak: Akdeniz'in turizm merkezine Esenboğa'dan yapılacak direkt uçuşlar 1 saat 5 dakika sürüyor.

  • Karayolu: Ankara - Antalya arası yaklaşık 480 km'dir. Otobüs veya araçla Afyonkarahisar üzerinden yapılan yolculuk ortalama 6-7 saat arasında tamamlanacak.

Ankara’da Nereleri Görmeli? Başkentin Simgesel Durakları

Ankara’da Nereleri Görmeli? Başkentin Simgesel Durakları

NATO Zirvesi için şehre geldiğinizde, yoğun diplomasi trafiği arasında ya da zirve sonrasında mutlaka zaman ayırmanız gereken noktalar:

- 1. Anıtkabir

Ankara denince akla gelen ilk yer, şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’dir. Zirveye katılan yabancı devlet adamlarının resmi tören adresi olmasının yanı sıra; müze kompleksi ve Kurtuluş Savaşı galerileriyle şehrin mutlak görülmesi gereken ilk durağı.

- 2. Ankara Kalesi ve Tarihi Samanpazarı

Şehrin en eski yerleşim yeri olan Ankara Kalesi, başkenti panoramik olarak izlemek için en ideal nokta. Kalenin dar sokaklarında sıralanan restore edilmiş tarihi Osmanlı konaklarını gezebilir, antikacılar ve el sanatı dükkanları arasında yürürken harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

- 3. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Dünyanın en prestijli müzelerinden biri kabul edilen bu merkez; Paleolitik Çağ'dan itibaren Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin (Hitit, Frig, Urartu) eşsiz eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kale'nin hemen aşağısında yer alan müze, tarih meraklıları için tam bir görsel şölen sunuyor.

- 4. Birinci ve İkinci TBMM Binaları (Ulus)

Cumhuriyet'in kurulduğu ve ilk kritik kararların alındığı Ulus meydanındaki tarihi meclis binaları (Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri), Türkiye'nin modern tarihini yerinde anlamak isteyen yabancı basın mensupları ve misafirler için kaçırılmaması gereken birer durak.

- 5. Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi

Şehrin modern, yaşayan ve hareketli yüzünü görmek isterseniz Çankaya'da bulunan Tunalı Hilmi Caddesi'ne uğrayabilir, caddenin simgesi olan Kuğulu Park'ta kuğuları izleyerek keyifli bir kahve molası verebilirsiniz.

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Ankara’dan Ne Alınır? En Popüler Hediyelik Eşyalar

Ankara’dan Ne Alınır? En Popüler Hediyelik Eşyalar

Zirve hatırası veya hediye almak isteyen yabancı konuklar için Ankara'ya özgü en prestijli seçenekler şunlar:

  • Ankara Keçisi ve Tiftik (Mohair) Ürünleri: Ankara'nın dünyaca ünlü tiftik keçilerinden üretilen atkı, şal ve kumaşlar son derece kaliteli birer hediyeliktir.

  • Beypazarı Gümüşü (Telkari): Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nda el işçiliğiyle yapılan gümüş takılar (telkari), sanatsal değeri yüksek hatıralardır.

  • Ankara Balı ve Beypazarı Kurusu: Gurme misafirler için yerel lezzetlerin başında gelen Atatürk Orman Çiftliği ürünleri veya dayanıklı yapısıyla Beypazarı kurusu paketlenebilir.

  • Tarihi Bakırcılar Çarşısı Ürünleri: Ankara Kalesi civarındaki antikacılardan alınabilecek el yapımı bakır kahve setleri, cezveler ve otantik süs eşyaları yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken ürünler arasında yer alıyor.

Ankara’da Neler Yapılmalı? Kültür ve Gurme Deneyimleri

Ankara’da Neler Yapılmalı? Kültür ve Gurme Deneyimleri

Ankara sadece tarihi binalardan ibaret değil; şehre kadar gelmişken şehri yerlisi gibi yaşamanızı sağlayacak aktiviteler:

  • Tarihi Konaklarda Ankara Tavası Yiyin: Ankara Kalesi çevresindeki restoranlarda veya tarihi hamamların restore edilmesiyle açılan mekanlarda Ankara’nın tescilli lezzeti olan Ankara Tavası’nı (fırınlanmış nefis kuzu eti ve arpa şehriye pilavı) mutlaka deneyin.

  • Millet Kütüphanesi’ni Ziyaret Edin: Beştepe'deki zirve alanına komşu olan ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi unvanını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin büyüleyici Selçuklu mimarisini ve devasa kubbesini yerinde görün.

  • Atakule’den Şehri Seyredin: Ankara'nın ilk simgelerinden olan Atakule’nin seyir terasına çıkarak Çankaya'yı ve elçilikler bölgesini kuş bakışı izleyin.

  • Sokak Lezzetlerinin Tadına Bakın: Yoğun koşturmaca arasında taze fırından çıkmış bol pekmezli ve susamlı Ankara Simidi ile şehrin meşhur yaprak dönerini tatmadan şehirden ayrılmayın.

  • CerModern’de Sanata Zaman Ayırın: Sıhhiye’de eski bir demiryolu hangisinden dönüştürülen modern sanat merkezi CerModern’deki güncel sergileri ve açık hava etkinliklerini mutlaka ajandanıza ekleyin.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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