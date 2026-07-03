36. NATO Zirvesi Ankara Rehberi: Misafirler ve Gazeteciler İçin Hava Durumu, Ulaşım ve Pratik Bilgiler

NATO Zirvesi için şehre geldiğinizde, yoğun diplomasi trafiği arasında ya da zirve sonrasında mutlaka zaman ayırmanız gereken noktalar:

Ankara denince akla gelen ilk yer, şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’dir. Zirveye katılan yabancı devlet adamlarının resmi tören adresi olmasının yanı sıra; müze kompleksi ve Kurtuluş Savaşı galerileriyle şehrin mutlak görülmesi gereken ilk durağı.

- 2. Ankara Kalesi ve Tarihi Samanpazarı

Şehrin en eski yerleşim yeri olan Ankara Kalesi, başkenti panoramik olarak izlemek için en ideal nokta. Kalenin dar sokaklarında sıralanan restore edilmiş tarihi Osmanlı konaklarını gezebilir, antikacılar ve el sanatı dükkanları arasında yürürken harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

- 3. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Dünyanın en prestijli müzelerinden biri kabul edilen bu merkez; Paleolitik Çağ'dan itibaren Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin (Hitit, Frig, Urartu) eşsiz eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kale'nin hemen aşağısında yer alan müze, tarih meraklıları için tam bir görsel şölen sunuyor.

- 4. Birinci ve İkinci TBMM Binaları (Ulus)

Cumhuriyet'in kurulduğu ve ilk kritik kararların alındığı Ulus meydanındaki tarihi meclis binaları (Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri), Türkiye'nin modern tarihini yerinde anlamak isteyen yabancı basın mensupları ve misafirler için kaçırılmaması gereken birer durak.

- 5. Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi

Şehrin modern, yaşayan ve hareketli yüzünü görmek isterseniz Çankaya'da bulunan Tunalı Hilmi Caddesi'ne uğrayabilir, caddenin simgesi olan Kuğulu Park'ta kuğuları izleyerek keyifli bir kahve molası verebilirsiniz.