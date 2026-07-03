36. NATO Zirvesi Ankara Rehberi: Misafirler ve Gazeteciler İçin Hava Durumu, Ulaşım ve Pratik Bilgiler
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Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. 32 üye ülkenin devlet başkanları, yüzlerce bakan ve binlerce uluslararası basın mensubu Ankara NATO Zirvesi için başkentte bir araya gelecek. Şehre ilk kez gelen yabancı misafirler ve yoğun gündemi takip eden gazeteciler için en çok merak edilen Ankara pratik bilgilerini tek bir rehberde topladık.
Peki, 7-8 Temmuz'da Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara Havalimanı'ndan ulaşım ne kadar sürüyor? Ankara'da nereye gidilir? Ne alınır?
İşte, detaylar.
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Ankara'da Hava Durumu: NATO Zirvesi Tarihlerinde Hava Durumu Nasıl?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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