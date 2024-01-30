30 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, partisinin 'kalesi' olan Mamak'taki esnaf ziyaretlerinde istediğini bulamadı. Vatandaşlardan birinden destek isteyen Altınok vatandaşa sorduğu 'Vereceğiz mi destek?' sorusuna 'Maalesef' yanıtını aldı.
İYİ Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim için hazırlanan reklam görsellerinin billboardlara asılmasının CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.
Rusya'da mart ayında yapılacak seçimlerde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in varlıkları arasında yer alan mütevazi araçları dikkat çekti.
Ürdün'deki bir Amerikan üssüne insansız hava aracı ile yapılan ve üç ABD askerinin ölmesine neden olan saldırı ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden, "Karar verdim, Orta Doğu’da daha büyük bir savaşa ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'ı "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle hedef aldı.
Sürekli can dostu Dilan Polat'ı cezaevinde ziyaret eden ve takipçilerine de haber getiren Canan Toprak, Dilan'ın "son isteğini" açıkladı.
Kızına 6 aylık hamile Eda Ece, ELLE dergisinin Şubat ayı kapağı oldu! Karnı burnunda pozları sosyal medya kullanıcılarının kalbini eritti!
İlk fragmanından itibaren sosyal medyayı sallayan Dilber dizisi övüldüğü kadar yerilmişti de hatırlarsanız. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Dilber'e son yorum eski eşi Belçim Bilgin'den geldi. Bilgin, Dilber'i övmelere doyamadı.
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