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30 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

30 Ocak 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 01:25

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. 

İşte 30 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

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İYİ Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim için hazırlanan reklam görsellerinin billboardlara asılmasının CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.

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Rusya'da mart ayında yapılacak seçimlerde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in varlıkları arasında yer alan mütevazi araçları dikkat çekti.

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Sürekli can dostu Dilan Polat'ı cezaevinde ziyaret eden ve takipçilerine de haber getiren Canan Toprak, Dilan'ın "son isteğini" açıkladı.

Sürekli can dostu Dilan Polat'ı cezaevinde ziyaret eden ve takipçilerine de haber getiren Canan Toprak, Dilan'ın "son isteğini" açıkladı.

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Kızına 6 aylık hamile Eda Ece, ELLE dergisinin Şubat ayı kapağı oldu! Karnı burnunda pozları sosyal medya kullanıcılarının kalbini eritti!

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İlk fragmanından itibaren sosyal medyayı sallayan Dilber dizisi övüldüğü kadar yerilmişti de hatırlarsanız. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi Dilber'e son yorum eski eşi Belçim Bilgin'den geldi. Bilgin, Dilber'i övmelere doyamadı.

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