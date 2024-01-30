İYİ Parti'den CHP'li Belediyelere 'Billboard' Tepkisi: 'Biz İktidar Sansüre Direndik, Belediyeye de Direniriz'
İYİ Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim için hazırlanan reklam görsellerinin billboardlara asılmasının CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada anlaşma yapılan şirketin 'İstanbul'dan gelen telefonla' geri adım attırıldığı iddia edilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 'Saray sansürüne de, belediye sansürüne de' ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler'le ilgili partilerin çalışmaları devam ederken, İYİ Parti kanadından, CHP'li belediyelerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, boş billboard görsellerinin sorumlusu olarak CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri gösterildi.
İYİ Parti'nin Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda 'Billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış' denildi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:
'Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız; Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz?
'Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış'
Ülkemizde, milletimizin vermiş olduğu yetkiyle elde ettiği kaynakları, bir korku aracı olarak kullanma anlayışı sadece iktidarın şahsına münhasır değilmiş... İktidarın kurmuş olduğu istibdat rejimiyle sözde mücadele eden ana muhalefet partisi; İktidarın baskıcı taktiklerini kopyalayan, kötü bir taklidine dönüşmüş... Demokrasi neferliği, işin ucu kendilerine dokunana kadarmış... Nezaket timsalliği, köprüyü geçinceye kadarmış... İşte bu vesileyle tüm ilgililere duyurulur: Biz iktidar eliyle uygulanan sansüre direndik, belediyelerden gelen sansüre hayli hayli direniriz! Biz iktidarın kendisine boyun eğmedik, taklidine hiç eğmeyiz! Elinizden geleni ardınıza koymayın! Aziz Türk Milleti'nin takdirine sunarız.'
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Şu sıra CHPya karşı kendi içlerinde olanlardan dahil tüm kanatlardan bı saldırı var, billboard konusu yalan/doğru bilemem ondan bağımsız olarak söylüyorum an... Devamını Gör
Aa bu şey değil mi ya; ne domuz bağı, ne kandil dağı. Sonunda domuz bağı + bir kaç milyon dolara okey oldular. Yine benzer bir performans bekliyorum.
CHP Ankara dışında bir yer kazanamaz