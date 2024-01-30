İYİ Parti'den CHP'li Belediyelere 'Billboard' Tepkisi: 'Biz İktidar Sansüre Direndik, Belediyeye de Direniriz'

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın tamamı şu şekilde:

'Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız; Normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki; billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar... İYİ Parti olarak biz 6 yıldır; birçok engele, birçok sansüre ve birçok korku duvarına karşı mücadele ettik. Ama bu sefer ne öğrendik biliyor musunuz?