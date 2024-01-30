ABD, İran'a Savaş mı Açacak? Biden'dan "Kararımı Verdim" Açıklaması!

Ürdün'deki bir Amerikan üssüne insansız hava aracı ile yapılan ve üç ABD askerinin ölmesine neden olan saldırı ile ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden, 'Karar verdim, Orta Doğu’da daha büyük bir savaşa ihtiyacımız yok' ifadelerini kullandı.