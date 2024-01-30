ABD, İran'a Savaş mı Açacak? Biden'dan "Kararımı Verdim" Açıklaması!
ABD, İran'a Savaş mı Açacak? Biden'dan "Kararımı Verdim" Açıklaması!
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Ürdün'deki bir Amerikan üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda üç ABD askerinin ölmesi İran ile ABD arasındaki tansiyonu yükseltmişti.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırıların ardından bölgede ilk kez ABD askerlerinin öldürüldüğü bir saldırı düzenlenmiş oldu. ABD Başkanı Joe Biden da saldırının "İran destekli radikal militan gruplar" tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek saldırıya yanıt vereceklerini söylemişti.
İran şu ana kadar saldırıyla ilgili suçlamaları reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Bu iddialar bölgedeki gerçekleri tersine çevirmek için siyasi amaçlarla dile getiriliyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, 30 Ocak'ta Florida'daki bağış toplama etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılırken konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Biden, "Ürdün’de ABD askerlerine yönelik saldırıya nasıl yanıt verileceğine karar verdim, Orta Doğu’da daha büyük bir savaşa ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.
BBC'nin aktardığına göre, Biden, ABD'nin eyleminin tam olarak ne olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi ancak Beyaz Saray "son derece önemli bir yanıt" eklemesi yapıldı.
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