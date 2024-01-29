ABD-İran Hattında İpler Geriliyor! Cumhuriyetçilerden, Biden'a 'Misilleme' Çağrısı
ABD-İran Hattında İpler Geriliyor! Cumhuriyetçilerden, Biden'a 'Misilleme' Çağrısı
ABD'nin Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Ürdün'deki üssüne düzenlenen İHA saldırısı sonrası 3 askerin hayatını kaybetmesi, Amerika ile İran arasındaki ipleri gerdi.
Cumhuriyetçi isimler saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak 'misilleme' çağrısında bulunurken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise 'Tüm sorumlulardan hesap soracağız' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'nin Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Rukban'da Tower 22 adlı üssüne dün düzenlenen İHA'lı saldırıda 3 amerikan askeri ölmüş, 34 asker yaralanmıştı.
İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgede ilk kez ABD askerlerinin öldüğü saldırıyı yapanlarla ilgili henüz net bir bilgi edinilmezken, ABD tarafı, yapılan sert açıklamalarla İran'ı hedef aldı.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak Biden'a 'misilleme' çağrısında bulundu. Cotton, 'Joe Biden, birliklerimize yönelik saldırılara göz yumarak, milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi. Askerlerimizi ortada bıraktı' ifadelerini kullandı.
ABD basınında yer alan haberlerde de saldırıdan İran sorumlu tutulurken, İran tarafı saldırıyı yaptıkları yönündeki iddiaları reddetti.
İran'ın resmi haber ajansı (IRNA), İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin açıklamalarını aktardı. BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, 'İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir.' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'da saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada İran'ı işaret etti. Saldırının, Irak ve Suriye'de bulunan İran destekli militanlar tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Biden saldırıyı 'alçak ve tamamıyla hakkaniyetsiz' olarak niteledi.
Saldırıya ilişkin ABD kanadından gelen en sert açıklamalardan biri de Başkan Yardımcısı Kamala Harris oldu. Harris, terörle mücadele mesajı vererek, 'mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız' ifadelerini kullandı.
Saldırı haberi dünyada büyük ses getirirken, bölgedeki savaşın ABD ve İran arasına sıçrayıp sıçramayacağı ise dünya kamuoyu tarafından endişe ile takip ediliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
abd uzun zamandır bir yerlere demokrasi getirmemişti.... demokrasi için "çabaları" olacak desenize .... 😡😡😡
İran'ın tehditleri hikaye, sünni müslüman öldürmekten başka işe yaramaz. Ama dünya her geçen daha çok karışıyor. Rabbim Reis'i başımızdan eksik etmesin.
Bunların hepsi hikaye... ABD, İran, İsrail ortak çalışırlar. iyi polis kötü polis gibi. kamera önünde kavga yaparlar, gizli toplantılar yaparlar, bit yavruları