Ürdün'de İHA'lı Saldırı! 3 ABD Askeri Öldü
Ürdün'de İHA'lı Saldırı! 3 ABD Askeri Öldü
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Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanan ABD askerlerinin dronlu saldırıya uğradını açıkladı.
Saldırıda 3 askerin öldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını belirten Biden, bundan İran destekli grupları sorumlu tuttu.
ABD Başkanı, saldırının cumartesi gecesi gerçekleştiğini ifade etti. Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız." dedi.
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