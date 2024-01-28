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Ürdün'de İHA'lı Saldırı! 3 ABD Askeri Öldü

Ürdün'de İHA'lı Saldırı! 3 ABD Askeri Öldü

Amerika Birleşik Devletleri
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.01.2024 - 20:22

ABD Başkanı Biden, Ürdün'de insansız hava aracıyla düzenlenen bir saldırıda 3 ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

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Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanan ABD askerlerinin dronlu saldırıya uğradını açıkladı.

Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanan ABD askerlerinin dronlu saldırıya uğradını açıkladı.

Saldırıda 3 askerin öldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını belirten Biden, bundan İran destekli grupları sorumlu tuttu.

Saldırıda 3 askerin öldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını belirten Biden, bundan İran destekli grupları sorumlu tuttu.

ABD Başkanı, saldırının cumartesi gecesi gerçekleştiğini ifade etti. Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız." dedi.

ABD Başkanı, saldırının cumartesi gecesi gerçekleştiğini ifade etti. Joe Biden, "Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız." dedi.
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