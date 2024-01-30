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Erkan Baş'tan Can Atalay Kararı Öncesi Bekir Bozdağ'a Çok Sert Sözler!

Erkan Baş'tan Can Atalay Kararı Öncesi Bekir Bozdağ'a Çok Sert Sözler!

Bekir Bozdağ Erkan Baş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.01.2024 - 18:33

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'ı 'Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak' sözleriyle hedef aldı.

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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği bugün Meclis'te büyük protestolar eşliğinde düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliği bugün Meclis'te büyük protestolar eşliğinde düşürüldü.

Daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Genel Kurul'da okunmasını istediği iddia edilmişti. Bugünkü Meclis Genel Kurulu'na Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık etti.

Daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açacak kararın kendisi yurt dışındayken Genel Kurul'da okunmasını istediği iddia edilmişti. Bugünkü Meclis Genel Kurulu'na Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık etti.

Kararın okunması öncesi söz alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a çok ağır ifadelerle yüklendi.

Kararın okunması öncesi söz alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a çok ağır ifadelerle yüklendi.

Erkan Baş şunları söyledi: "Numan Kurtulmuş okumuyor, okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celal Adan okumuyor, Sırrı Süreyya Önder okumuyor. Gülizar Hanım okumuyor... Ama Bekir Bozdağ okuyor. Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak."

Erkan Baş şunları söyledi: "Numan Kurtulmuş okumuyor, okunduğu gün ülkede bulunmuyor. Celal Adan okumuyor, Sırrı Süreyya Önder okumuyor. Gülizar Hanım okumuyor... Ama Bekir Bozdağ okuyor. Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak."

Erkan Baş'ın Bekir Bozdağ'ı hedef aldığı o konuşma

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