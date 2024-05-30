30 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Mayıs Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Mayıs Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Vedat Milor bir akademisyen ve gurme olsa da biz onu daha çok televizyon kariyeriyle tanıyoruz. TV'lere ara verdiği dönem sosyal medyada da aktif olan Milor, sanal mecralarda herkesin sevdiği isimlerdendi. Ancak Instagram'da kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıt başına iş açtı.
Gülben Ergen'in yıllar önce söylediği o ikonik 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' cümlesini hatırlamayan yoktur herhalde. Biz o cümlenin birilerine gönderme olduğunu düşünüyorduk ki Gülben Ergen, 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' cümlesinin anlamını açıkladı.
2008 yılında başlayan ve yayınlandığı her bölümde türk dizi tarihindeki izlenme rekorlarını alt üst eden dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden başlıyor. Her yaz gündüz saatlerinde yayınlanan Aşk-ı Memnu’nun yayın saati için sürpriz bir karar verildi.
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'teki Gece Görüşü programında 'FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kaçırıldı' iddialarına ilişkin ayrıntılarını açıkladı.
Ahmet Uğurlu'nun ölümü üzerinden bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes'da ülkemizi temsil edenlere cinsiyetçi bir yorumda bulunan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, ikinci kez eşinin herhangi bir yapımda yer almıyor oluşunu vurgulayarak yapımcılara ve sektöre sitem etti!
Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Play off finalinde Sakaryaspor’u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 3-1'lik skorla yenen Bodrumspor, Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından Süper Lig’e yükselen 3. ve son takım oldu.
Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan bacanağı Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi.
Patronlar Dünyası’nde yer alan habere göre; Sabah haberciliğinde Türk televizyonlarındaki öncü isimlerden biri olan İsmail Küçükkaya, Sözcü TV ile anlaşmak üzere. Son pürüzlerin de tamamlanması sonrasında İsmail Küçükkaya yeni yayın döneminde Sözcü TV ekranlarında olacak.
Bir giyim markası için kamera karşısına geçen Hande Erçel'in son pozları dillere fena düştü.
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https://onedio.com/haber/aman-sabancilar-gormesin-hande-ercel-in-erkek-mankenlerle-havuz-basinda-verdigi-pozlar-dillere-fena-dustu-1225987
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