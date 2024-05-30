“FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Kaçırıldı” İddiasının Detaylarını Hande Fırat Açıkladı
“FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen Kaçırıldı” İddiasının Detaylarını Hande Fırat Açıkladı
Kaynak: https://www.cnnturk.com/turkiye/hande...
Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'teki Gece Görüşü programında 'FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kaçırıldı' iddialarına ilişkin ayrıntılarını açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ‘Fethullah Gülen kaçırıldı’ iddiaları ile ilgili olarak Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat açıklamalarda bulundu.
İşte Hande Fırat’ın FETÖ elebaşı hakkındaki çarpıcı açıklamaları: “Fethullah Gülen'in şeker hastalığı zaten biliniyor yaşı da malum. Sağlık durumu ağır. Neden böyle bir tartışma başladı çünkü hizmet içi atamalar olarak adlandırılan terör örgütü atamaları haziran ayında yapılıyor. Gülen'in sağlık sıkıntısından dolayı örgüt birbirine girmiş durumda. Normalde bu atamalar Gülen'in kararı ile yapılıyordu. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Pensilvanya'daki kamptan kaçırıldı iddiası gündemde.”
“Fakat bir mektup var ortaya çıkan. Örgüt içindeki üst düzey isimler arasında yaşanan kavgalar yer alıyor. 2023 yılındaki FETÖ'cü Mustafa Özcan gibi ismin el çektirildiğine dikkat çekiliyor. Eski büyük abiler olarak adlandırılan isimler pasifize edildi diyor yine bu mektuba göre. Para ve mal varlığının kasasının değişmesi önemli. Örgüt içinde güç kaybeden bir isim de Mustafa Özcan. Sadece bazı günler karargaha ziyaretine izin verildiği ifade ediliyor.”
“Mustafa Özcan dinleme cihazı yerleştirmekle de suçlanmıştı. Yeniden güç kazanmak isteyen Mustafa Özcan bir grubun başında içeride. Fetullah Gülen, Özcan'ın hareket tarzı sonucunda mevcut karargaha büyü yapıldığı, takip edildiği, söz konusu adresten ayrıldığı sürece sağlık sorunlarının düzeleceği söylenerek ayrılması sağlandı. Bu sebeple nisan ayında başka bir adrese taşındı. Cevdet Türkyolu'nun verdiği izinle belirli sayıda insan ile görüşebiliyor.”
“Mektupta şöyle diyor: Son dönemle kararlar Gülen tarafından değil sekreteri Cevdet Türkyolu tarafından alınıyor. Bu sebeple kritik noktalara Mustafa Özcan'a yakın isimlerin getirilmesi ile sonuçlanacağına dikkat çekiyor.”
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