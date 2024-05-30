Melih Gökçek’in Oğlu Osman Gökçek Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı Hedef Aldı
Melih Gökçek’in Oğlu Osman Gökçek Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı Hedef Aldı
Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, TBMM kürsüsünde Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı hedef aldı. Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı hedef aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan AK Partili Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” ifadelerini kullandı.
Ankara Milletvekili Osman Gökçek, şunları söyledi:
İşte Osman Gökçek'in açıklamaları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Elde malzeme kalmadığı için başa sarıp saçmalıyorlar.
..size giydirilen etek konusuna da bir giriş yap bakayım...
2024 yılındayız ama hazır 2013-2014 yıllarına dönmüşken şubat-aralık ayları ne güzeldi be unutulmadı…