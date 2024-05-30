Melih Gökçek’in Oğlu Osman Gökçek Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı Hedef Aldı

“Gezi Parkı’nda Mustafa Kemal Atatürk ile Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını yan yana asanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Meşrutiyet Caddesi’nde Türk bayraklarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Ankara’da engelli araçlarını yakanlar, insanlara kaldırım taşlarını söküp atanlar, Türkiye’yi 100 milyar dolarlık bir sıkıntının içine sokanlar, NTV’nin ve diğer medya kuruluşlarının araçlarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Gezi bir terör eylemidir. Gezi eylemleri olmadan altı saat önce CNN uluslararası televizyonlarının oraya kurulmasının sebebini anlatın. Gezi’deki talepleriniz neydi? Havalimanının yapılmamasıydı. Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci, Dünya’da yedinci havalimanı durumuna gelmiştir. Bunun bilin. Tabi Türkiye’de bu havalimanının yapılmasını istemeyenler kimdir? Yurtdışı güçler. THY’nin bu duruma gelmesini istemeyenler kimlerdir, yurtdışının taşeronluğunu yapanlardır. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup, o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenidir. Türkiye demokratik bir ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan milletin oyuyla gelmiştir. Milletin oyuyla gelmiş birine darbe yapmaya kalktınız.”