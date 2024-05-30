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Melih Gökçek’in Oğlu Osman Gökçek Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı Hedef Aldı

Melih Gökçek’in Oğlu Osman Gökçek Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı Hedef Aldı

tbmm Berkin Elvan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.05.2024 - 20:52

Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek, TBMM kürsüsünde Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı hedef aldı. Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” dedi.

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı hedef aldı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Gezi’yi ve Berkin Elvan’ı hedef aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan AK Partili Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşan AK Partili Gökçek, “Gezi bir terör eylemidir. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenleridir” ifadelerini kullandı.

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, şunları söyledi:

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, şunları söyledi:

Gezi Parkı’nda Mustafa Kemal Atatürk ile Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını yan yana asanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Meşrutiyet Caddesi’nde Türk bayraklarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Ankara’da engelli araçlarını yakanlar, insanlara kaldırım taşlarını söküp atanlar, Türkiye’yi 100 milyar dolarlık bir sıkıntının içine sokanlar, NTV’nin ve diğer medya kuruluşlarının araçlarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedir. Gezi bir terör eylemidir. Gezi eylemleri olmadan altı saat önce CNN uluslararası televizyonlarının oraya kurulmasının sebebini anlatın. Gezi’deki talepleriniz neydi? Havalimanının yapılmamasıydı. Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci, Dünya’da yedinci havalimanı durumuna gelmiştir. Bunun bilin. Tabi Türkiye’de bu havalimanının yapılmasını istemeyenler kimdir? Yurtdışı güçler. THY’nin bu duruma gelmesini istemeyenler kimlerdir, yurtdışının taşeronluğunu yapanlardır. Berkin Elvan’ın cebine patlayıcı maddeleri koyup, o çocukları sokaklara salanlar o teröristin en önde gidenidir. Türkiye demokratik bir ülkedir. Recep Tayyip Erdoğan milletin oyuyla gelmiştir. Milletin oyuyla gelmiş birine darbe yapmaya kalktınız.”

İşte Osman Gökçek'in açıklamaları

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Bozkurt

Elde malzeme kalmadığı için başa sarıp saçmalıyorlar.

Tahir Türktekin

..size giydirilen etek konusuna da bir giriş yap bakayım...

ömer

2024 yılındayız ama hazır 2013-2014 yıllarına dönmüşken şubat-aralık ayları ne güzeldi be unutulmadı…