Medyada Yılın Transferi Gerçekleşiyor: İsmail Küçükkaya Sözcü TV ile Anlaşma Sağladı

Patronlar Dünyası’nde yer alan habere göre; Sabah haberciliğinde Türk televizyonlarındaki öncü isimlerden biri olan İsmail Küçükkaya, Sözcü TV ile anlaşmak üzere. Son pürüzlerin de tamamlanması sonrasında İsmail Küçükkaya yeni yayın döneminde Sözcü TV ekranlarında olacak.