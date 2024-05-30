Medyada Yılın Transferi Gerçekleşiyor: İsmail Küçükkaya Sözcü TV ile Anlaşma Sağladı
Medyada Yılın Transferi Gerçekleşiyor: İsmail Küçükkaya Sözcü TV ile Anlaşma Sağladı
Patronlar Dünyası’nde yer alan habere göre; Sabah haberciliğinde Türk televizyonlarındaki öncü isimlerden biri olan İsmail Küçükkaya, Sözcü TV ile anlaşmak üzere. Son pürüzlerin de tamamlanması sonrasında İsmail Küçükkaya yeni yayın döneminde Sözcü TV ekranlarında olacak.
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Fox TV’de 9 yıl boyunca aralıksız şekilde sabah haberlerini sunduktan sonra 2 yıl önce Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya’nın önümüzdeki dönem Sözcü TV’de çalışması artık an meselesi…
Patronlar Dünyası’nın haberine göre; İsmail Küçükkaya ve Sözcü TV prensip anlaşmasına vardı.
Detaylarda uzlaşılması halinde İsmail Küçükkaya önümüzdeki yayın dönemi Sözcü TV’de olacak.
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