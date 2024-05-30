Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı’ndan SİBERGÖZ-42 Operasyonu: Aşkım Kapışmak da Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan SİBERGÖZ-42 Operasyonu: Aşkım Kapışmak da Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
30.05.2024 - 19:07 Son Güncelleme: 30.05.2024 - 20:20

Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi. 

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Operasyonda Aşkım Kapışmak da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medyasından şu ifadelerle duyurmuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medyasından şu ifadelerle duyurmuştu:

'1 Milyar Dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 1️27 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmirEskişehir, UşakAydın, MuğlaKütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda; “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “Saadet Zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1️ Milyar Dolar (yaklaşık 3️2 Milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 1️27 şüpheli yakalandı 

Operasyonlar sonucunda:

1️ Milyar TL değerinde 1️77 adet taşınmaz ve 6️1 adet taşınır mal varlığına,

1️ adet ruhsatsız tabanca,

1 adet kuru sıkı tabanca ve

Çok sayıda dijital materyale el konuldu.'

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Operasyonda Aşkım Kapışmak da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Operasyonda Aşkım Kapışmak da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.

Ankara merkezli operasyonda İstanbul'da Siber Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Aşkım Kapışmak sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderildi.

Ankara merkezli operasyonda İstanbul'da Siber Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Aşkım Kapışmak sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
18
6
3
3
3
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın