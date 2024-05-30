İçişleri Bakanlığı’ndan SİBERGÖZ-42 Operasyonu: Aşkım Kapışmak da Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı’ndan SİBERGÖZ-42 Operasyonu: Aşkım Kapışmak da Gözaltına Alındı
Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Operasyonda Aşkım Kapışmak da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medyasından şu ifadelerle duyurmuştu:
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Operasyonda Aşkım Kapışmak da İstanbul Siber polisi tarafından gözaltına alındı.
Ankara merkezli operasyonda İstanbul'da Siber Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan Aşkım Kapışmak sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderildi.
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