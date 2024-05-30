1 Milyar Dolarlık Kripto Para Vurgunu: 127 Şüpheli Gözaltına Alındı
1 Milyar Dolarlık Kripto Para Vurgunu: 127 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ankara’da “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık haksız kazanç sağlayan 127 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle dolandırılan vatandaşların şikayeti üzeri başlayan soruşturmada çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
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Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonlarında “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 127 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Yerlikaya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu “nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.
Şüphelilerin, “Saadet Zinciri” sistemiyle yaklaşık 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
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