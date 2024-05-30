1 Milyar Dolarlık Kripto Para Vurgunu: 127 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara’da “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık haksız kazanç sağlayan 127 şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle dolandırılan vatandaşların şikayeti üzeri başlayan soruşturmada çok sayıda dijital materyale de el konuldu.