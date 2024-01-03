İki Profesör 55 Milyon Liralık Vurgun Yaptı İddiası! Simülasyon Merkezi İçin Para Toplamışlar

Ankara'da iki profesörün, tıp alanında simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle aralarında şirket sahibi Hikmet Gürbüz'ün de olduğu birçok kişiyi yaklaşık 55 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

Kaynak: Sabah-Dilhan Dumanoğlu