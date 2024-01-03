İki Profesör 55 Milyon Liralık Vurgun Yaptı İddiası! Simülasyon Merkezi İçin Para Toplamışlar
İki Profesör 55 Milyon Liralık Vurgun Yaptı İddiası! Simülasyon Merkezi İçin Para Toplamışlar
Ankara'da iki profesörün, tıp alanında simülasyon eğitim merkezi kurma vaadiyle aralarında şirket sahibi Hikmet Gürbüz'ün de olduğu birçok kişiyi yaklaşık 55 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.
Kaynak: Sabah-Dilhan Dumanoğlu
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Olay Ankara'da yayıncılık ve medical eğitim şirketi sahibi olan Hikmet Gürbüz'ün dolandırıldığını anlaması sonrası ortaya çıktı. İddiaya göre, 2016 yılında kitabını bastırmak için Gürbüz'ün şirketine gelen Prof. Dr. Mehmet Ersoy, Gürbüz'ü birlikte çalışmaya ikna edebilmek için eşinin sağlık bakanlığından emekli olduğunu ve Avrupa Birliği projelerinde yer aldığını söyledi.
Sabah'ta yer alan bilgiye göre, Ersoy’un teklifini kabul eden Gürbüz, yayıncılık projesine teminat yatırdı. Gürbüz’ün güvenini kazanan Ersoy, Gürbüz’ün hayali olan Türkiye’de tıp alanında bir simülasyon eğitim merkezi kurmak için bir proje söylerek bu kez 500 bin euro teminat istedi.
Tesisin kurulacağı yerin hazır olduğunu söyleyen Ersoy, Gürbüz'e eşi Fatma Füsun Ersoy'un Avrupa Birliği koordinatörü olarak adının geçtiği bir belgeyi de göstererek güvenini kazandı ve projeye dahil etti.
Ersoy'un istediği krediyi çekmek için şirketini ipotek ettiren Gürbüz, dolandırıldığını 12 Şubat 2018 tarihinde çifte ulaşamayınca fark etti.
Olayın ortaya çıkması üzerine Gürbüz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurken, savcılık aralarında eczacı, doktor, mühendis, şirket sahibi birçok kişiyi dolandıran Ersoy çiftini yakalamak için soruşturma başlattı.
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MASAK tarafından yapılan inceleme sonucu oluşturulan raporda Ersoy çiftinin 1 milyon 440 bin euro ile 57 bin 280 dolar ve 3 milyon 983 bin lira olmak üzere yaklaşık 55 milyon liralık suç geliri elde ettiği tespit edildi.
Raporda Fatma Füsun Ersoy’un Axel Vivian ve Tolga Batur Yaşar isimli kişilere yüklü miktarda transferler yaptığı, kullanılan iki isimin aynı kişiye ait olduğu, kişinin Fransa ve Türkiye vatandaşı olduğu tespitine yer verildi.
Hikmet Gürbüz’ün avukatı Sermin Gürbüz, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçeyle çiftin para gönderdiği Tolga Batur Yaşar’ın FETÖ bağlantısının araştırılmasını istedi.
Dilekçede, “Yurtdışına gidiş-gelişleri ve yurtdışı bağlantıları araştırıldığında bu kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantılarının olup olmadığı tespit edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.
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