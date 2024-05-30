Trendyol 1. Lig’den Trendyol Süper Lig’e Yükselen Son Takım Bodrumspor Oldu
Trendyol 1. Lig’den Trendyol Süper Lig’e Yükselen Son Takım Bodrumspor Oldu
Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Play off finalinde Sakaryaspor’u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 3-1'lik skorla yenen Bodrumspor, Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından Süper Lig’e yükselen 3. ve son takım oldu.
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Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan finali Bodrum FK 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.
Normal sezonu 4. sırada tamamlayan Bodrum FK, play-off'ta iki tur geçerek yükseldiği finalde 19. dakikada Gökdeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Sakaryaspor'da Rotman 44. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişi mücadelede eden Sakaryaspor'da Dimitrov, kalesinden açılan kaleci Sousa'yı çalımlayıp dar açıdan topu filelere gönderip finale 1-1'lik dengeyi getirdi.
Uzatmaya giden finalin 94. dakikada Celutska, Cenk'in ortasında kale ağzından yaptığı kafa vuruşuyla topu köşeden filelere gönderdi: 1-2. Uzatmaların ilk devresinin son anlarında Bodrum FK, 103. dakikada Tunahan'ın golüyle farkı ikiye çıkarıp büyük bir avantaj yakaladı: 1-3. Karşılaşma bu skorla sona erince Bodrumspor tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.
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