Trendyol 1. Lig’den Trendyol Süper Lig’e Yükselen Son Takım Bodrumspor Oldu

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Play off finalinde Sakaryaspor’u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma dakikalarında 3-1'lik skorla yenen Bodrumspor, Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından Süper Lig’e yükselen 3. ve son takım oldu.