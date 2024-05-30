Vedat Milor "Şikebahçe" Yorumundan Ötürü Fenerbahçeli Takipçilerinden Özür Diledi

Vedat Milor bir akademisyen ve gurme olsa da biz onu daha çok televizyon kariyeriyle tanıyoruz. TV'lere ara verdiği dönem sosyal medyada da aktif olan Milor, sanal mecralarda herkesin sevdiği isimlerdendi. Ancak Instagram'da kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıt başına iş açtı.