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Vedat Milor "Şikebahçe" Yorumundan Ötürü Fenerbahçeli Takipçilerinden Özür Diledi

Vedat Milor "Şikebahçe" Yorumundan Ötürü Fenerbahçeli Takipçilerinden Özür Diledi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.05.2024 - 00:01

Vedat Milor bir akademisyen ve gurme olsa da biz onu daha çok televizyon kariyeriyle tanıyoruz. TV'lere ara verdiği dönem sosyal medyada da aktif olan Milor, sanal mecralarda herkesin sevdiği isimlerdendi. Ancak Instagram'da kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıt başına iş açtı.

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Son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışında Türk futbolunun iki devi de puan rekorlarını kırmasına rağmen şampiyon Galatasaray oldu.

Son haftaya kadar süren şampiyonluk yarışında Türk futbolunun iki devi de puan rekorlarını kırmasına rağmen şampiyon Galatasaray oldu.

Galatasaraylı olduğu herkes tarafından bilinen Milor ise şampiyonluğu bir restoranda kutladı.

Galatasaraylı olduğu herkes tarafından bilinen Milor ise şampiyonluğu bir restoranda kutladı.

Ancak gelen bir yoruma yaptığı yorum Fenerbahçelileri öfkelendirdi.

Ancak gelen bir yoruma yaptığı yorum Fenerbahçelileri öfkelendirdi.

Fenerbahçeliler "Şikebahçe" sözüne oldukça sinirliydi.

Fenerbahçeliler "Şikebahçe" sözüne oldukça sinirliydi.

Özür dilemeye davet edildi. Pek çok yorumda hakarete varan ifadeler vardı.

Özür dilemeye davet edildi. Pek çok yorumda hakarete varan ifadeler vardı.
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Olayın büyümesinin ardından Milor özür diledi.

Olayın büyümesinin ardından Milor özür diledi.
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