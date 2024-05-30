Shengen Vizesi Başvurularını En Yüksek Oranda Olumlu Dönüş Yapan Konsolosluklar
Shengen Vizesi Başvurularını En Yüksek Oranda Olumlu Dönüş Yapan Konsolosluklar
Ülkemiz dışarıdan gelenlerin kolaylıkla girebildiği ama vatandaşıysanız dışarıya zorlukla çıkabildiğiniz nadir ülkelerden biri. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla Avrupa Birliği sınırları içerisine girmek isterseniz bunun maddi külfetinin yanında evrak toplama, sıra işlemleri gibi zamanınızı çalan boyutları da olabiliyor. Tüm bunları tamamladığınızda da ret yeme oranınız ise oldukça yüksek. Peki hangi konsolosluklar ve hangi ülkeler daha düşük ret oranlarına sahip?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllarda Avrupa kapılarında ret alma oranlarımız iyice yükseldi. Sadece turistik amaçlı değil; iş, spor müsabakası, akademik çalışma veya sanat faaliyeti amacıyla başvuranlar bile kötü sürprizlerle karşılaşabiliyor.
Bir Twitter hesabı ise tüm istatistikleri hesaplayarak en kolay vize veren konsoloslukları paylaştı.
Edirne'deki Yunanistan konsolosluğunun vize ret oranı %2.3
İkinci sırada İspanya'nın İstanbul'da bulunan başkonsolosluğu var.
İstanbul Levent'te bulunan Slovakya Başkonsolosluğu ise %5.7'lik ret oranıyla üçüncü sırada.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Listenin geri kalanı şu şekilde 👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın