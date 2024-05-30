Shengen Vizesi Başvurularını En Yüksek Oranda Olumlu Dönüş Yapan Konsolosluklar

Ülkemiz dışarıdan gelenlerin kolaylıkla girebildiği ama vatandaşıysanız dışarıya zorlukla çıkabildiğiniz nadir ülkelerden biri. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla Avrupa Birliği sınırları içerisine girmek isterseniz bunun maddi külfetinin yanında evrak toplama, sıra işlemleri gibi zamanınızı çalan boyutları da olabiliyor. Tüm bunları tamamladığınızda da ret yeme oranınız ise oldukça yüksek. Peki hangi konsolosluklar ve hangi ülkeler daha düşük ret oranlarına sahip?