30 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Ağustos Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Ağustos Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Çin'de bir uçuşta yaşanan olay, herkesi şoke etti. İki kadın yolcu, iç hat uçuşu sırasında ağlayan bir bebeği büyükannesinden ayırıp uçağın tuvaletine kilitledi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Oğuzhan Atsız'ın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gitmek için çıktığı eve bir daha dönemedi. 10 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, cuma namazı sonrası Narin'in sağ salim bulunması için dualar edildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceğinin sinyalini verdi. Ülke gündemini en meşgul eden konuların başında gelen emeklilik meselesi herkesin korkulu rüyası oldu. Emekli olanda mutsuz olmayan daha da mutsuz. Herkesin kafası yeterince karışıkken, yeni bir açıklamayla her şey daha da karıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilikle ilgili Avrupa ülkelerindeki örneklere dikkat çekerek, "Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" dedi.
Kocaeli'de, belediyeye ait otobüsler ve özel halk otobüslerinde kullanılan bilgilendirme ekranlarına gelen mesaj herkesi şoke etti.
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Bebeklerin mutfak malzemeleri ile oyun oynamaktan çok zevk aldığını hepimiz biliriz. Ama bu sefer 2 yaşındaki bir bebek, mutfakta düdüklü tencere ile oyun oynarken başına gelmeyen kalmadı.
Bursa’da ilginç bir olay yaşandı. Askerliğinin bitmesine 25 gün kala kaçan asker, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yine şaşırtmadı ve cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün adını söylemekten kaçındı. Erbaş'ın bu tavrı defalarca tepki çekse de yine devam etmesi dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Erbaş'ı kızdıracak sözler geldi.
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