Bakan Duyurdu: Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Duyurdu: Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Oğuzhan Atsız'ın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
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“Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.”
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:
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