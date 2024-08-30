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Bakan Duyurdu: Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Bakan Duyurdu: Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı

Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 23:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Oğuzhan Atsız'ın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.”

“Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.”

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

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