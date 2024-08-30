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Emeklilikte Değişim Yolda! AK Parti'den Dikkat Çeken Açıklama: ''Yaş ve Primler Değişecek''

Emeklilikte Değişim Yolda! AK Parti'den Dikkat Çeken Açıklama: ''Yaş ve Primler Değişecek''

AK Parti emeklilik yaşı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.08.2024 - 20:56

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik konusunda yeni bir düzenlemeye gidileceğinin sinyalini verdi. Ülke gündemini en meşgul eden konuların başında gelen emeklilik meselesi herkesin korkulu rüyası oldu. Emekli olanda mutsuz olmayan daha da mutsuz. Herkesin kafası yeterince karışıkken, yeni bir açıklamayla her şey daha da karıştı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilikle ilgili Avrupa ülkelerindeki örneklere dikkat çekerek, 'Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım' dedi. 

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Emeklilik konusunda değişim rüzgarlarının sert eseceği kesinleşti.

Emeklilik konusunda değişim rüzgarlarının sert eseceği kesinleşti.

AK Partili Güler, Türkiye'de 2 çalışana karşılık 1 emekli bulunduğunu vurgulayarak, daha dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Partili Güler, Türkiye'de 2 çalışana karşılık 1 emekli bulunduğunu vurgulayarak, daha dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Partili Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaşına dikkat çekerek, şunları söyledi:

AK Partili Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaşına dikkat çekerek, şunları söyledi:

'Gelişmiş ülkelerdeki uygulamayı esas alırsak emeklilikte üç tane başlık öne çıkıyor. Bir tanesi, ödediğiniz prim miktarı, ödediğiniz süre ve yaş. Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li ve 50'lili yaşlarda bir emekliliğe rastlayamazsınız. Avrupa'da emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir. Kimi ülkelerde de 70 yaşına kadar emeklilik yaş durumu vardır. Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli vardır. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim bu manada mutlaka hem prim miktarını ve yaşı hem de ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım.' 

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